Carlos Moyá no está "preparado" para que hoy sea el último partido de Nadal: "Sería un shock"

El gran día ha llegado... O no. Este martes 19 de noviembre puede ser el último de Rafa Nadal como tenista profesional, aunque si España se impone a Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis, el balear lo alargará todavía un poco más, tal vez hasta las semifinales del viernes, tal vez hasta la final del domingo, lo que sería el “The end” perfecto, de película (con el título). “Si esto fuera Hollywood, el domingo Rafa estaría levantando la Ensaladera. Se lo va a tener que currar, él y el equipo. Yo sigo soñando y creo que puede suceder. He visto tantas cosas de Rafa... he visto cosas peores. Hoy le he visto bien, entrenando con Alcaraz y preparado. Esto es historia del tenis español y mundial”, comentaba anoche Carlos Moyá en la “Cope”.

La gran incógnita

La gran incógnita es si Nadal jugará. Si lo hará en un individual, en el dobles junto con Marcel Granollers o nada, algo que parece improbable porque en los entrenamientos se le ha visto con ritmo. La decisión es del capitán, David Ferrer, y ya tiene que estar a punto de decidirla. Se sabrá esta tarde a las 16:00. “Es algo privado, no se lo he preguntado a Ferrer”, explicaba Moyá en la misma entrevista. “Es una decisión delicada y cuando lo quiera comunicar, ya me lo dirá. Es una papeleta, es el capitán y va incluido en su trabajo. Sea la decisión que sea, va a ser una decisión cien por cien del capitán, salvo que Rafa diga que no. David tiene ya unas tablas y se va a hacer lo que él decida", continúo el entrenador de Nadal que tiene claro que él se la “jugaría por Rafa” para el individual. Hoy de 14:15 a 15:00 se entrenarán Nadal y Bautista, los dos hombres que aspiran a ese partido individual, en la última prueba.

"Una semana normal"

Nadal, mientras, ha intentado evadirse de lo que significa la semana para centrase en intentar ganar ganar el título. Él, al contrario que Moyá, no cree en los finales de película: “No hay despedida ideal, no es algo que me preocupe, mi despedida será la que vaya a ser. Sería fantástico estar todos competitivos e intentando ganar la Copa Davis. Voy a disfrutar al máximo, sea como animador desde fuera o estando en la pista ayudando”, afirmó el zurdo. “Está siendo una semana muy normal. Al ser equipo, la responsabilidad queda difuminada. No parece una semana de retirada. Cuando llegue el momento, yo no creo que mañana sea el último día de Rafa en el tenis profesional, y puede pasar. Sería un shock para mí. Se está consiguiendo aislar muy bien”.

Moyá admitió que ahora necesitará pasar un periodo de luto antes de volver a entrenar a otro tenista. “Mis planes son estar en casa, tranquilo, con mi mujer y mis hijos; viajar y estar con ellos. Han sido ocho años... te sientes cansado y vacío, no sería honesto empezar ahora con alguien, no tengo la energía. Necesito una desconexión importante. He estado con un amigo, le conozco desde que tenía once años, he vivido cualquier historia que te puedas imaginar y han sido ocho años de entrenador y de amigo", concluyó el técnico en la "Cope".