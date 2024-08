El homenaje del US Open a Gasquet, el tenista que de niño era un referente para Nadal

Richard Gasquet fue eliminado en la segunda ronda de la previa del US Open. Tras haber derrotado a Kudla (6-4 y 7-5) no pudo con el joven lituano de 19 años Vilius Gaubas (6-2 y 6-4). Al acabar el encuentro, Stacey Allaster, la directora del torneo neoyorquino, entregó al tenista un cuadro con fotos de su participación en el US Open, como agradecimiento al ex número 7, que buscaba entrar en el cuadro final por vigésima ocasión en el año en el que pondrá fin a su carrera. Con esta derrota, ya no volverá a participar en un Grand Slam.

Después, el tenista de 38 años dedicó unas palabras a los aficionados. “Guardaré estos recuerdos toda mi vida”, dijo Gasquet. “Es un poco triste para mí terminar este año así, pero estoy muy feliz por cómo he jugado aquí en Nueva York. Estar aquí con el público, sentir esta emoción. Juegas al tenis para tener este tipo de sentimientos. Es electrizante, es increíble para mí jugar en Nueva York”, añadió el francés que dijo sentirse “muy afortunado”. "Jugué en la mejor cancha con mucha gente. Fue el ambiente más increíble que se puede vivir en una cancha de tenis, jugar ante 20.000 personas en la pista central. Jugué contra Federer, Djokovic, Nadal, los mejores, y estoy orgulloso de cómo lo hice aquí en Nueva York".

Gasquet pudo con Federer en dos partidos de 21 enfrentamientos totales. Con Djokovic, en uno de 14. A Nadal es al único al que no ha podido vencer en sus 18 cara a cara... Como profesionales.

Nadal - Gasquet, su historia de niños

Porque hubo un momento en el que los papeles con el español estaban cambiados. Cuando tenía 12 años, Gasquet y su tenis elegante con su revés a una mano era el referente mundial de tenis. “Salía por la tele en Francia, le daban mucho bombo, era una estrella”, describió para este periódico Jofre Porta, en ese momento uno de los entrenadores de Nadal. En 1999, a punto de disputarse el torneo “Les Petit As”, el referente de la categoría, Porta recordó una conversación de Rafa con su tío Toni. “¿Qué tal el sorteo?”, le preguntó éste. “Muy bueno, porque en cuartos tengo que a Gasquet”, contestó Rafa. “Entonces hubiera sido mejor por el otro lado”, prosiguió Toni. “No, no, no. Quiero medirme a Gasquet”, le decía Nadal. El duelo llegó y Gasquet se impuso remontando por 6-7, 6-3 y 6-4. Al año siguiente el francés ya no participó. Fue cuando ganó Nadal (en 2000).

A partir de ahí las carreras de un tenista y otro evolucionaron de forma distinta. El español se ha convertido en uno de los mejores de la historia de su deporte. El francés ha tenido una buena trayectoria, pero de perfil más bajo, con 16 títulos, ninguno de ellos Masters 1.000 o Grand Slams. En estos, ha llegado a jugar tres semifinales: las de Wimbledon en 2007 y 2015 y la del US Open en 2013. Su mejor ranking fue el 7 del mundo. Al acabar 2024 colgará la raqueta.