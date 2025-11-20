Copa Davis 2025, España - República Checa: horario, dónde ver online TV y a qué hora son los partidos

La Copa Davis 2025 entra en su fase más vibrante con la Final a 8 de Bolonia, un formato ya asentado que concentra en una sola semana cuartos, semifinales y final. Es un terreno donde cada detalle importa y donde el margen de error se reduce al mínimo. Para España,que persigue su séptima Ensaladera, la cita llega tras un año de reconstrucción, exigencia y señales claras de crecimiento bajo el mando de David Ferrer.

El conjunto español sabe lo que significa competir a este nivel. Seis títulos y cuatro finales lo sitúan entre las grandes potencias de la historia del torneo. Sin embargo, el desafío que tiene por delante no es menor: abrir su camino contra una República Checa que no solo atraviesa un excelente momento deportivo, sino que llega con el cartel de “tapada” peligrosa en este tramo final.

Un camino a contracorriente que reforzó al equipo

La presencia de España en esta Final a 8 no fue un trayecto cómodo. La eliminatoria de septiembre ante Dinamarca en Marbella, en la que la selección logró remontar un 0-2 por primera vez en su historia, se ha convertido en uno de los episodios más épicos del tenis español reciente. Un triunfo que, más allá del resultado, reforzó la cohesión del grupo y consolidó la figura de Ferrer como capitán capaz de exprimir al máximo la competitividad de sus jugadores.

Antes de aquella proeza, España ya había superado con solvencia la primera ronda ante Suiza. Esa secuencia de eliminatorias ha moldeado un equipo que llega a Bolonia con carácter, hábito de sufrimiento y la sensación de haber construido un camino más sólido de lo que sugieren los marcadores.

El equipo convocado, con Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez, Marcel Granollers y Pablo Carreño, muestra un equilibrio entre potencia, experiencia y versatilidad tanto en individuales como en dobles. Alcaraz no jugará la Copa Davis, según ha confirmado la propia selección. "Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia...", informaba el murciano el lunes. "Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir".

República Checa: un rival más complejo de lo que dice la historia

A pesar de que el historial entre ambos equipos favorece a España (5-4 en enfrentamientos directos), la República Checa llega en uno de los mejores momentos de su última década. Su clasificación ha sido impecable, con triunfos convincentes ante Corea del Sur y una victoria de prestigio a domicilio frente a Estados Unidos. La columna vertebral del conjunto checo (Jiri Lehecka, Jakub Mensík y Tomáš Macháč) lo convierte en uno de los equipos con mayor profundidad del torneo.

El duelo entre Alcaraz y Lehecka acapara miradas. El checo es uno de los pocos jugadores que ha logrado derrotar al murciano este año, y lo hizo en un encuentro exigente sobre pista rápida. Aun así, el balance global favorece al español, que ha salido victorioso en la mayoría de sus enfrentamientos.

Si España supera a la República Checa, su semifinal saldrá del ganador del cruce entre Argentina y Alemania, dos selecciones muy distintas en estilo y personalidad competitiva. Por la otra parte del cuadro, Italia parte como favorita frente a Austria, mientras que Bélgica y Francia se disputan el último billete a semifinales.

La igualdad de este formato hace que cada eliminatoria pueda inclinarse por pequeños detalles: la elección de pareja para el dobles, el desgaste acumulado o la adaptación a la pista. España, sin embargo, llega con una ventaja intangible: la experiencia de competir y ganar bajo presión en un torneo donde su nombre pesa más que el de casi cualquier otra nación.

Horario y dónde ver online y canal TV Copa Davis: España - República Checa

El partido de cuartos de final entre España y República Checa se disputará este jueves 20 de noviembre a partir de las 10:00 horas (horario peninsular español). El encuentro podrá seguirse en directo en Movistar Plus+ a través de los canales de televisión Movistar Plus+, Movistar Deportes. Además, podrás seguir el minuto a minuto y la cobertura completa del partido en LARAZON.es.