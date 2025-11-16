El dinero que se llevan Sinner y Alcaraz tras la final de las ATP Finals: el mayor premio en un torneo

Ser campeón de las Nitto ATP Finals es poner el colofón perfecto a la temporada. Sólo la disputan los ocho mejores del curso, por eso históricamente se le llama Copa Masters y del campeón se dice “Maestro”.

Este 2025, además de la gloria deportiva ganar el título también supone el mayor premio económico de una cita ATP o Gran Slam, del circuito profesional. Ganarla, en realidad, como lo ha hecho Sinner, invicto, pues es el único torneo en el que se puede perder un partido y ser campeón. No cuenta la Six Kings Slam, que es una exhibición, pero con el dinero de Arabia Saudí, y la ganancia es mayor.

Las Nitto ATP Finals reparten las siguientes cantidades: 331.000 dólares por participar (unos 284.680 euros); 396.500 dólares por cada victoria en la round robin o fase de grupos (unos 341.010 euros); 1.183.500 dólares por ganar la semifinal (1,02 millones de euros). Hasta aquí los dos finalistas, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. El campeón, el italiano, al ser acabar además invicto, se lleva un cheque de 5.071.000 dólares (4.360.000 euros). Por ganar el US Open, el Grand Slam que más dinero reparte, el campeón, Alcaraz, sumó un cheque de cinco millones de dólares.