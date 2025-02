Djokovic cae en su estreno en Doha ante Berrettini

El ATP 500 de Doha se presentaba como un supertorneo, pese a estar en el tercer escalón en cuanto a categoría, por la presencia en el cuadro de Sinner, Djokovic y Alcaraz. Un cartel de lujo que apenas ha durado una jornada y del que sólo queda ya el español.

Sinner, número uno del mundo, se cayó antes de empezar, al pactar una sanción de tres meses por su positivo, que le tendrá parado hasta mayo (se pierde Doha, Indian Wells, Miami, Montecarlo y el Mutua Madrid Open), mientras que Djokovic no pasó de su estreno. Cierto que era un debut muy peligroso contra Matteo Barrettini, que se llevó el duelo por 7-6 (7/4) y 6-2. El italiano, dejado atrás su calvario con las lesiones, está volviendo a lo que era. En 2024 ya recibió el premio de Jugador con Mejor Regreso del Año. Ganó los títulos de Kizbuhel, Gstaad y Marrakech. Empezó en el puesto 154 del mundo y acabó en el “top 40”, culminando el curso con una espectacular actuación en la Copa Davis: fue muy importante en el triunfo final del Italia.

Apoyado en su poderoso saque y con una gran derecha, justo antes del tortuoso 2023 estuvo en la élite, fue finalista de Wimbledon y semifinalista en Australia y el US Open. Sólo perdía en esas grandes citas contra Nadal y Djokovic. Con el serbia tenía un 4-1 en contra en los cara a cara que ahora ha mejorado. El mejor tenista de la historia llegaba a la cita después de la lesión muscular que le hizo abandonar en las semifinales del Open de Australia. El serbio se parece al tenista de siempre en apariencia, pero comete más errores. Salvó la primera situación de peligro, un 0-40 con 2-2 en el primer set, en un juego eterno que logró llevarse. Después, desaprovechó su gran oportunidad, un 15-40 y después una ventaja, tres bolas de rotura para ponerse 4-2. A Berrettini le salvó su gran saque, y pasado ese mal rato, fue el claro dominador. Mandaba con su derecha y se defendía con el revés cortado. No estuvo cómodo Nole en ningún momento. Su pelea no fue suficiente para recuperarse en un tiebreak en el que siempre fue por detrás, remando. Le falta finura. Después, no tuvo fuerzas para buscar una remontada como las muchas que ha protagonizado en su carrera.

El tercer cabeza de cartel, Carlos Alcaraz, juega hoy los octavos de final contra el italiano Nardi, en el cuarto turno de la central, que empieza la actividad a las 12:30 horas. En Doha todavía sobreviven tenistas como el propio Berrettini, claro, Medvedev, Rublev, De Miñaur o Lehecka.