Zverev defiende a Djokovic tras los pitidos de la grada: "Por favor, no abucheen a un tenista que se retira lesionado"

Novak Djokovic terminó el primer set de las semifinales del Open de Australia contra Alexander Zverev con un error gordo: subió al ataque después de un gran tiro de revés paralelo y la volea, comodísima, de derecha la dejó en la red. Lo perdió por 7-6 (7/5). Llevaban una hora y 20 minutos de batalla y, sorprendentemente para todos, el serbio dio la mano al alemán, que tampoco se lo esperaba. Iba feliz a la silla, pero concentrado, para seguir con el encuentro, y se encontró con el saludo de su oponente. Zverev lo abrazó y apenas se atrevía a celebrarlo. Se quedó muy pensativo, con la raqueta en la mano, mordiéndola.

Justo en ese momento, Djokovic abandonaba la pista entre abucheos, que ganaban a los aplausos. La leyenda serbia se paró antes de salir de la Rod Laver Arena y se dio la vuelta, con los pulgares arriba, respondiendo a la reacción del público.

Después, en la entrevista a pie de pista del vencedor, Zverev salió a defender a Nole. “Lo primero que quiero decir es: 'Por favor, no abucheen a un jugador que se retira por una lesión'. Sé que todo el mundo ha pagado para ver un gran partido, pero tenéis que entender que Novak ha dado todo al deporte los últimos 20 años, ha ganado este torneo con una lesión en el abdominal y con otras lesiones, y por tanto, si se ha retirado es porque no puede seguir jugando”, afirmó el vencedor, para defender a su rival. Después, analizó la situación: “Él ha jugado un primer set realmente bueno. Quizá en el tiebreak no se ha movido del todo bien, pero en el resto hemos tenido intercambios largos. Estoy contento de jugar la final, pero no hay persona a la que respete más que a Novak, es alguien que te ayuda mucho. Ojalá hubiéramos tenido un partido duro”, continuó.

Mucho se ha hablado de Djokovic este año en Melbourne después de los cuartos de final contra Carlos Alcaraz, partido en el que notó la lesión en la pierna izquierda, en la zona del abductor, y del que dijo que si hubiera perdido el segundo set, se hubiera retirado. No le creyó el español, que dijo que “alguien que piensa en retirarse, no juega de la manera que lo hizo después”, aunque también añadió que no pensaba que estuviera fingiendo. Jugadores míticos como McEnroe también pusieron en duda la dolencia del serbio. No es la primera vez que a Djokovic le pasa algo así. La lesión es indudable, otra cosa es que también intente utilizar eso a su favor, y haga ver al rival con los gestos como que no va poder seguir, para que baje la guardia, y luego lo hace. Aprovecha y compite con todo el mejor tenista de la historia.

Los entrenamientos posteriores al partido con Carlos los canceló, aumentando la incertidumbre sobre su estado, pero a la semifinal se presentó. En el primer set, se vieron buenos puntos, intercambios largos y oportunidades para los dos. Tuvo tres pelotas de break a favor Novak, y no logró sacar adelante ninguna. Tuvo cinco Zverev, y tampoco las concretó. Estaba sirviendo de maravilla el tenista de Hamburgo, como casi siempre de un tiempo a esta parte, con ocho saques directos, el 83 por ciento de puntos ganados con primero y el 78 con segundo. Djokovic entró en la lucha. Sí tuvo un par de momentos en los que se agachaba de más y tomó pastillas en algún descanso. El tiebreak iba equilibraodo también: cada jugador ganó sus puntos al saque, hasta el error de volea e Novak.

Adios al Grand Slam 25, de momento

El caso es que el serbio dijo adiós y su victoria número 25 en Grand Slam tendrá que esperar al menos hasta Roland Garros. Para Zverev será la tercera final de un “Grande”. Jugó la del US Open 2020, el año de la pandemia, y desperdició dos sets de ventaja ante Dominic Thiem. Disputó en 2024 la de Roland Garros, que perdió contra Alcaraz también en cinco sets. Esta vez le tocará hacer frente al ganador del Sinner - Shelton.