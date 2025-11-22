Directo
España - Alemania, en directo hoy: semifinales de la Copa Davis 2025
El ganador se enfrentará a Italia, que alcanzó la final por tercera vez consecutiva
Después de remontar ante la República Checa en los cuartos de la Final a 8 de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia, España afronta el gran reto de Alemania en busca de la final. El equipo germano tiene al único "top 10" en esta fase del torneo, Alexander Zverev, más Struff, Altmaier y una pareja de dobles más que consolidada, Puetz y Krawietz. Son posiblemente los grandes favoritos, con permiso de Italia, que ha alcanzado por tercera vez la final pese a no tener a Sinner ni a Musetti. David Ferrer tiene que decidir si repite para el partido de los número dos con Pablo Carreño. El uno es Jaume Munar y en el dobles funcionaron de maravilla Granollers y Pedro Martínez.
Italia espera en la final
Muchísimo mérito el equipo italiano que, por mucho que juegue de local, está demostrando que tiene un fondo de armario a tomar muy en serio. Sin Sinner ni Musetti, los transalpinos se han metido en su tercera final consecutiva. Las otras dos ya las ganaron, así que podrían hacerse con tres 'Ensaladeras' consecutivas, algo que no ocurre desde que Estados Unidos ganase las cinco seguidas entre 1968 y 1972
Pura agonía
España ganó la eliminatoria de forma un tanto agónica al llevarse el dobles frente a República Checa con un 7-6 (8) y 7-6 (8), pero mucho peor fue lo de Alemania para derrotar a Argentina. Derrotado Struff, llegó Zverev -el único Top10 del ranking que está jugando esta competición- para salvar a su país. Y el dobles fue una auténtica batalla campal que se resolvió con un 4-6, 6-4 y 7-6 para la pareja alemana. Tuvo Argentina hasta una bola de partido, pero acabó cayendo del lado germano.
¡Bienvenidos a la Copa Davis!
¡Buenos díaaaaaaaaaaaas! Bienvenidas, bienvenidos, a una apasionante semifinal de la Copa Davis. España busca un puesto en la final para hacerse con su séptima 'Ensaladera' y enfrente tendrá a la que es, por ranking, la mayor amenaza de todas. La Alemania de Zverev y compañía.
Desde ahora y hasta que todo acabe, vamos a estar aquí trayéndoles tooooodo lo que ocurra en los, ojalá dos, partidos que se jueguen en Bolonia. ¡A por la final!
✕
Accede a tu cuenta para comentar