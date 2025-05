Insólito en una pista de tenis: Coco Gauff sacó y Zheng, su rival, estaba todavía en el banquillo cambiando de raqueta

En el WTA 1.000 de Roma se están viviendo momentos insólitos con los servicios. En dos de ellos ha estado la china Qinwen Zheng. En cuartos, como protagonista ante la número uno del mundo, cuando hizo un segundo saque increíble que pasó por encima de Sabalenka, que no hubiera podido llegar ni saltando.

En las semifinales contra Coco Gauff, Zheng estaba al otro lado de la pista... O realmente no. Ya se sabe que el tenis es un deporte en el que la cabeza es determinante, y estar concentrada focalizada. La estadounidense iba a servir en el segundo juego del tercer set, pero no se dio cuenta de que su rival había ido a cambiar de raqueta. Por tanto, siguió con su ritual y efectuó el servicio, ante la sorpresa de todos. Miriam Bley, la juez de silla, mira incrédula a Gauff; Zheng parece no enterarse muy bien de lo que ha sucedido y la norteamericana se lo toma a broma y muestra una sonrisa. El punto, lógicamente, no sube al marcador, porque la restadora no estaba preparada.

Fue la anécdota de un partidazo que terminó llevándose Gauff por 7-6 (7/3), 4-6 y 7-6 (7/4). Son dos tenistas que tienen en común a un entrenador español, Pere Riba. Fue quien estuvo con Zheng cuando despuntó y a quien entrena ahora. En medio, hubo un pequeño paréntesis en el que trabajó para Gauff, y junto a ella conquistó el US Open de 2023, el único Grand Slam que figura en el palmarés de una tenista que, pese a llevar ya tiempo en el circuito, sólo tiene 21 años. Este duelo de semifinales de Roma, por cierto, ha sido el más largo en la carrera de la jugadora de Atlanta.

Gauff disputará mañana sábado 17 de mayo la final contra la local Jasmine Paolini, que también tiene un entrenador español: Marc López.