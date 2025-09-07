La maldición que amenaza a Sinner y favorece a Alcaraz en la final del US Open

Desde 2008, el US Open no conoce un campeón repetido. Roger Federer fue el último en lograrlo, encadenando cinco títulos consecutivos hasta 2008. Desde entonces, figuras como Nadal, Djokovic, Murray, Wawrinka, Cilic, Thiem, Medvedev e incluso el propio Alcaraz han levantado el trofeo en Nueva York, pero ninguno pudo repetir al año siguiente. Esa estadística abre un nuevo interrogante este año: ¿podrá Jannik Sinner romper la tendencia?

El italiano llega como defensor del título, pero con la presión de enfrentarse a un récord que juega en su contra. Cada campeón posterior a Federer fracasó en el intento de reeditar la corona en Flushing Meadows. Ni Nadal en 2011, 2014 y 2020; ni Djokovic en 2012, 2016 y 2019; ni Alcaraz tras su conquista de 2023 lograron derribar esa barrera. El reto de Sinner, por tanto, es mayúsculo.

En este contexto, Carlos Alcaraz emerge como uno de los principales beneficiados de la estadística. El murciano, que ya sabe lo que es reinar en Nueva York, se presenta como un aspirante sólido, con la confianza de que el historial reciente está de su lado. La dificultad de defender título en el US Open puede jugar a su favor, incrementando sus opciones de recuperar la corona.

La “maldición” del US Open se ha convertido en un desafío generacional. Cada campeón parece condenado a ceder su trono al año siguiente. Sinner intentará este año romper con casi dos décadas de historia, mientras que Alcaraz y el resto de favoritos aguardan para aprovechar cualquier resbalón y sucederle en el palmarés.