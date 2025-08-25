Medvedev enloquece en el US Open: gritos al juez, abucheos, eliminación y raqueta rota

Otra noche tensa y desconcertante en Nueva York. Medvedev ha convertido su estreno en un campo de batalla verbal, con la grada como amplificador y el juez de silla en el centro de la tormenta. El foco no ha recaído en su tenis, sino en un carrusel de reproches, gestos al público y una crispación que ha eclipsado cualquier intento de control.

El momento más surrealista llegó cuando Benjamin Bonzi servía con bola de partido en el tercer set. Tras fallar el primer saque, un fotógrafo acreditado irrumpió en la pista convencido de que el duelo había terminado. El juez de silla, Greg Allensworth, decidió entonces que el francés debía repetir el punto con un nuevo primer servicio, lo que encendió por completo a Medvedev. El ruso se encaró con el árbitro, gritó frases como "Se quiere ir a casa. Le pagan por partido, no por hora" y agitó los brazos para alentar a un público que se unió en la protesta.

La tensión dio paso a un ambiente eléctrico. Medvedev sobrevivió a esa bola de partido, levantó a la grada con gestos de corazones y terminó por ganar el set en el desempate. En el cuarto, con la ola a su favor, arrasó con un 6-0 que parecía anunciar una remontada épica. Pero, en el quinto los nervios volvieron, Bonzi recuperó la calma y aprovechó cada resquicio para cerrar un triunfo inesperado.

US Open Tennis ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El desenlace llegó en el quinto set, donde Bonzi mantuvo la serenidad y selló su victoria por 6-3, 7-5, 6-7, 0-6 y 6-4. Medvedev, fuera de sí, acabó por golpear su raqueta contra el banco hasta destrozarla, imagen que resumió otra noche para el olvido.

Las palabras de Medvedev tras el partido

"¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?". Así se dirigió Medvedev al juez de silla Greg Allensworth, en uno de los momentos más tensos de la noche. También gritó en medio de la pista "¡Reilly Opelka tenía razón!", en referencia a unas declaraciones previas del estadounidense contra el mismo árbitro.

Después, en conferencia de prensa, el ruso sorprendió con un tono casi sarcástico. "Mientras sucedía todo esto pensé que quizá sería divertido terminar mi carrera con un partido en el US Open", declaró. Aunque aclaró que no planea retirarse de inmediato, dejó claro que vive una temporada de frustración: "Estoy jugando mal en todo, y en los momentos importantes todavía peor".