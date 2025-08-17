Otro detalle de deportividad de Alcaraz: se acuerda de Zverev, que acabó fundido por el calor, al firmar en la cámara

Alexander Zverev no estaba para jugar, después de que en el segundo set el calor que hace en Cincinnati, y que ya ha dejado fundido a otros y otras tenistas, también lo hiciera con él. Continuó su semifinal con Alcaraz que acabó como no podía ser de otra manera: con triunfo del español (6-4 y 6-3), que le dio un abrazo en la red, le deseó que se recuperara y le dio las gracias por que hubiera terminado el encuentro.

Carlos se mete en una nueva final, la séptima consecutiva, y cuando le tocó firmar en la cámara, se acordó del alemán, una muestra de clase y deportividad.

“Contento por la final, pero me da pena Sascha. Te deseo lo mejor”, escribió el español, que tiene una gran relación con el alemán. Era la duodécima vez que se enfrentaban, y ya van empate: 6 triunfos para cada uno.

La victoria de Alcaraz da lugar a un nuevo enfrentamiento con Jannik Sinner, el uno y el dos del mundo cara a cara, el partido que todos quieren ver. En los precedentes, 8-5 para Carlos, pero el último fue la Sinner se la devuelve a Alcaraz y es el nuevo campeón de Wimbledon.