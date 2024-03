La pareja más "hot" del tenis se separa: el contundente comunicado tras las acusaciones de "adicción al sexo"

"Melissa y yo ya no estamos juntos". Así lo confirmaba Matteo Berrettini en una rueda de prensa virtual . La ruptura de la pareja italiana disparó de nuevo las acisaciones contra la modelo, a quien acusan de una supuesta “adicción al sexo” que habría hecho mella en el actual 125° en el ranking ATP, que ha venido atravesando un sinfín de molestias físicas.

El tenista Matteo Berrettini se convirtió el año pasado en uno de los grandes protagonistas de la prensa del corazón en Italia tras confirmarse su romance con la modelo Melissa Satta, también presentadora de televisión que se dio a conocer después de mantener una larga relación con Kevin-Prince Boateng, con el que tuvo un hijo.

La modelo y presentadora Melissa Satta y el tenista Matteo Berrettini fueron calificados como "la nueva pareja del año del deporte" según la prensa italiana que no ha tardó en hacerse eco de la "fogosidad" de la modelo. Y es que Satta, ex de Kevin-Prince Boateng, futbolista ex del Barcelona y Las Palmas sorprendió en 2012 al confesar el motivo de las lesiones del Futbolista. "La razón por la que Boateng está siempre lesionado es porque hacía el amor 10 veces al día". Y añadió: "Que tengamos relaciones 10 veces al día no me convierte en una ninfómana". De hecho, los medios transalpinos ya la señalan como la culpable de los flojos resultados del tenista e incluso Berrettino tuvo que salir al paso.

Ahora, con la ruptura, los rumores sobre una adicción al sexo y que esta sea la causa de las lesiones del deportista se han disparado y la modelo se ha visto obligada a publicar un contundente comunicado en redes sociales. Berrettini padeció en los últimos años todo tipo de lesiones: en la muñeca (con paso por el quirófano incluido), abdominal, en el pie, entre otras que le impidieron competir con regularidad en el circuito internacional. Pese a ello las condiciones del ex número 6º del mundo son indiscutidas aunque la fogosidad de su ya ex pareja sigue estando en el punto de mira.

Duro comunicado de la modelo

Hasta de estas especulaciones la modelo se ha mostrado contundente en Instagram. “Y aquí estoy, una vez más obligada a asumir mi autodefensa ante el tribunal de la inquisición mediática, sin haber cometido ningún ‘delito‘, ni ningún comportamiento connotado de reprobabilidad moral. Nada. Esta vez, la prensa (y pido disculpas a quienes ejercen la profesión periodística con conciencia, empeño y preparación, si utilizo un término que los aglutina con quienes utilizan el papel impreso como mero ejercicio de chabacalería social), a propósito de mi discutida ‘ruptura‘, no dejó de hacer más sabrosa la noticia para vender unos cuantos ejemplares impresos o ganar unos cuantos clics más, calificándome de ‘adicta al sexo‘”, escribió la influencer en una publicación vertida en su cuenta oficial de Instagram, seguida por casi cinco millones de personas.

“Estoy decidida a llegar hasta el fondo del asunto y a denunciar a cualquier repugnante difamador de periódicos que ceda a la tentación de denigrarme de una manera tan gratuita y sin provocación, ¡poniendo en peligro mi propia seguridad personal!”, sentenció.