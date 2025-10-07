El punto de Munar en Shanghái que terminó de destrozar a Djokovic: acaba en el suelo, le tienen que tomar la tensión...

Novak Djokovic está teniendo un Masters 1.000 de Shanghái muy accidentado. Él y prácticamente todos los tenistas, por el calor y la humedad. Le costó, por ejemplo, a Jannik Sinner tener que retirarse entre calambres. En el duelo de octavos de final contra el español Jaume Munar, Nole dejó una imagen impactante.

Fue al final del segundo set, en el punto definitivo que se llevó Munar. Fue un intercambio larguísimo que concluyó con una derecha fuera del ganador de 24 Grand Slams. A continuación se tiró al suelo y se llevó el antebrazo a la cara. Rápidamente salió el médico a atenderlo. Lo acompañó a sentarse en la silla y allí le hicieron varias pruebas para conocer su estado de salud, entre ellas le tomaron la tensión y le medicaron.

Otra vez vomitando

No era la primera vez que el médico entraba en pista, ni el fisio. Después del cuarto juego, cuando Novak logró el break y mandaba 3-1, se fue a sacar y paró. Le dolía entre el tobillo y el gemelo izquierdo. Fue tratado y continuó, aunque ya durante todo el encuentro dejó patente que no estaba al cien por cien, por el pie, porque en ocasiones incluso cojeado; y por la temperatura, como en los otros partidos, resoplando, doblándose, echándose agua constantemente por la cabeza...

Djokovic había ganado el primer set 6-3, perdió el segundo 5-7 después del punto ya descrito, pero decidió seguir. Incluso, como en otros partidos, se marchó a una esquina a vomitar.