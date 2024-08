Las palabras de Paula Badosa para defender a Alcaraz tras su derrota en el US Open

El US Open 2024 va de sorpresa en sorpresa. Después de la eliminación de Carlos Alcaraz en segunda ronda ante Van de Zandschulp, llegó la de Novak Djokovic en tercera frente al australiano Alexei Popyrin. El serbio no caía tan pronto en un Grand Slam desde el Open de Austrlia 2017, cuando lo hizo en el segundo partido.

Para Alcaraz también fue una de las derrotas más duras de su todavía corta carrera en torneos de Grand Slam, pues no logró llevarse ni un set. En el mundo actual con las redes sociales todo el mundo puede opinar y el pupilo de Juan Carlos Ferrero ha sido criticado por este tropiezo. Salió en su defensa Paula Badosa, que sabe lo que es sufrir este tipo de acoso. "Más que nada, a mí lo que me sorprende, aunque sé que va a ser así, es que cuando me he despertado esta mañana no hago más que leer comentarios negativos porque ha perdido en una segunda ronda. Y yo pienso: 'Pero si viene de ganar dos Grand Slams, ha sido número uno del mundo, va a ganar muchos más Grand Slams, medalla de plata...", reflexiona la tenista. “Entonces, esas críticas me sorprenden tanto porque todo el mundo es humano, todo el mundo puede perder en cualquier ronda. Leer eso me sabe mal pero sé que es parte del trabajo y que es lo que hay. Pero deberíamos hacerle la ola cada día a Carlitos”, añadió.

Paula, en octavos de final

Badosa está ahora en el mejor momento de los últimos tiempos, en los una lesión en la espalda le hizo pensar incluso en la retirada. En el US Open está en octavos de final tras superar a la rumana Ruse por 4-6, 6-1 y 7-6 (10/8) en un encuentro en el que superó una bola de partido en contra. Su próxima rival será la china Yafan Wang. De joven, Paula fue un fenómeno que ganó Roland Garros y también tuvo que superar una depresión cuando los resultados no llegaban después del éxito inicial. Es una de las deportistas que más claro habla de salud mental.

La presión

"No vi el partido [de Alcaraz] porque me quedé dormida, pero luego he visto las declaraciones [en las que dijo que estaba dando pasos atrás mentalmente]. Dice mucho de él. Ya se ve que es una persona muy humilde, muy autocrítica y por eso es tan y tan bueno. ¿Que se pone mucha presión él? Yo creo que al final ha hecho algo tan bueno y tan increíble este verano que también la cabeza dice un poco 'ya', ¿sabes? Creo que es un poco la saturación que quizá lleva con una edad tan joven, que es muy difícil de hacer lo que ha hecho. Es un poco la mezcla de eso. No sé si él se pone presión. Obviamente una persona tan buena se pone expectativas y siempre quiere más", concluyó.