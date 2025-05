Sinner se cita con Alcaraz en la final de Roma a pesar de las molestias físicas

La gran final que todo el mundo estaba esperando en este Masters 1.000 de Roma ya es una realidad. Carlos Alcaraz y Jannick Sinner van a disputarse el título este domingo a partir de las 17:00 (Movistar) en el Foro Itálico. El italiano no falló ante Tommy Paul, en un partido que empezó y terminó de manera extraña. Se impuso el número uno del mundo (1-6, 6-0 y 6-3) a pesar del fenomenal arranque de Paul, que se llevó el primer parcial de una manera arrolladora. Enfadó el estadounidense a Sinner, que se la devolvió con un rosco. En el tercero, el italiano pareció sentir unas molestias musculares que no le impidieron llevarse el triunfo.

Nada más derrotar a Paul, Sinner se puso a pensar en Alcaraz y en la final: "Cada momento es crucial. Estoy muy contento de estar en la final. Si quiero ganar el domingo tengo que jugar mi mejor tenis, porque Carlos jugó hoy (ante Musetti) un tenis increíble", señaló el tenista italiano."Puedo jugar mejor a tenis. Hoy era importante sólo ganar, en la final debo jugar un tenis increíble", insistió.

Sinner sufrió durante la primera media hora de partido: "Ayer (contra Casper Ruud) me sentí muy bien en el campo y hoy me he encontrado después de media hora. Todos los días son diferentes, es lo bonito del deporte", dijo.

Sobre unas posibles molestias físicas durante el partido, Sinner explicó que tiene una "pequeña ampolla" debajo del pie que "no le permitió moverse bien" y que sintió este viernes más que en las jornadas anteriores.

"No me preocupa, sólo molesta un poco. No hay excusas, con la adrenalina habrá mucha energía y el domingo no estaré nada preocupado", concluyó.

Sinner también tuvo palabras de agradecimiento para el público italiano, que le impulsó en los momentos más difíciles del choque: "Llegué aquí queriendo hacer dos o tres partidos y me encuentro en la final, es increíble", sentenció.