Un Sinner imperial sólo deja ganar un juego a Ruud y se cuela en las semifinales de Roma

Casper Ruud levantó los brazos y dio una pequeña vuelta sobre sí mismo. Algunos aficionados, incluso con la gorra naranja, seguidores, por tanto del pelirrojo Jannik Sinner, también lo celebraron, porque querían ver más tenis. Podría parecer el final de un encuentro pero sólo fue el primer juego que el noruego ganó en el partido, a la novena. Ya perdía 6-0 y 2-0 cuando se vivió esa situación. El partido terminó 6-0 y 6-1.

El número uno del mundo, después de los tres meses de parón obligado para cumplir la sanción pactada por su positivo, ha regresado como si nada, algo más musculado y con esa sensación por momentos de parecer una máquina. Enfrente tenía a uno de los jugadores en mejor forma del circuito. Casper Ruudacaba de ganar en Madrid su primer Masters 1.000 y estaba lleno de confianza, pero el italiano no tardó en quitársela. El primer juego del partido, se lo llevó Sinner en blanco, al resto. Sólo fue un reflejo de lo que se iba a ver durante la hora y cuatro minutos que duró el encuentro. El chico de San Cándido jugó a mil revoluciones y el noruego no tuvo respuestas. En cada punto desprendía Ruud una sensación de impotencia. Un golpe, dos, tres y ya empezaba a jugar corto, con lo que Jannik entraba en pista y le machacaba con un ganador. Así una y otra vez. Jugaban a dos velocidades, y el nórdico no tuvo una marcha más para contrarrestar. Pero es que además de la potencia, el italiana llegaba sobrado a los intentos de dejada y los golpes sutiles le salían casi sin errores.

El momento de gloria de Ruud sólo le sirvió para librarse del doble 6-0. Además, se permitió el lujo de conseguir algunas derechas ganadoras. Después, se volvió a lo de antes, y Casper no pudo ni enfadarse. El duelo se cerró con otro break en blanco y el jugador de la Rafa Nadal Tennis Academy se fue sonriendo a dar la enhorabuena al vencedor, reconociendo la paliza que le habían dado.

Ruud sólo ganó ocho puntos de 33 al resto y 14 de 44 al servicio. Sinner se mete en semifinales, donde le espera el estadounidense Tommy Paul, que pudo con Hurkacz (7-6 [7/4] y 6-3). La otra semifinal del cuadro masculino la disputan Carlos Alcaraz y Lorenzo Musetti.