El túnel de Tsitsipas con la ansiedad y las redes sociales

Stefanos Tsisipas sigue en un hoyo de lesiones y problemas. El tenista griego, ahora número 27 del ranking ATP, se ha sincerado sobre la situación actual que vive en unas declaraciones realizadas en la previa de su participación en la Copa Davis con la selección de Grecia.

Las redes sociales, además, han tenido cierto peso en su situación mental, por lo que se está intentando alejar de ellas: "Quiero independizarme de las redes sociales, las empleé como refugio para huir de todo el estrés que he sentido por mi lesión y me vi a mí mismo pasando horas con el teléfono móvil. Alejarme de ellas es una cuestión de salud mental, quiero inspirar a otros jóvenes a que también lo hagan".

Por lo demás, asegura estar pasando por una racha muy complicada, si bien se encuentra mejor: "Me siento mejor físicamente que hace dos o tres semanas. El US Open fue complicado para mí porque salí a la cancha con muchas dudas de si podría terminar mi primer partido. Experimenté pensamientos muy negativos porque esperaba estar mucho mejor de la lesión de espalda. Me han sucedido cosas muy desagradables de las que la gente no tiene ni idea", explicó.

Y, por ese mismo motivo, no puede garantizar que estará a su mejor nivel este fin de semana: "Mentalmente, ver que no estás en condiciones de competir después de todo eso, me desestabiliza profundamente. He pasado por un trauma últimamente y no puedo prometer demasiado respecto a lo que pueda hacer en esta eliminatoria de Copa Davis".