La teoría conspirativa que pone en duda los éxitos de Jordan

El éxito de Jordan en la NBA fue cuanto menos brillante. Sin embargo, muchas voces intentan quitar protagonismo a la leyenda. El último fue Gilbert Arenas, el exdeportista se retiró en 2012. Toda esta polémica empezó con unas palabras de Anthony Edwards, en una entrevista concedida al 'Wall Street Journal', en las que critica a los jugadores de esos años en comparación con Michael Jordan.

Más Noticias Así son los cambios revolucionarios en el nuevo sorteo de la Champions League

"No lo vi en su día así que no puedo hablar sobre ello. Dicen que entonces era más duro que ahora, pero no creo que nadie tuviera tanto talento entonces. Michael Jordan fue el único que realmente tenía habilidad, ¿sabes a qué me refiero? Por eso, cuando vieron a Kobe Bryant, dijeron: "Oh, Dios mío". Pero ahora todo el mundo tiene habilidades", dijo Edwards.

"Hoy todos podrían seguirle el ritmo a Michael Jordan", dijo Gilbert Arenas en su canal de Youtube 'Gil's Arena'.

"Nunca le respondo a un chico que nunca ganó un campeonato... No ganó un campeonato universitario, ni siquiera sé si ganó un campeonato en la secundaria", dijo Magic Johnson.

"La competencia contra Michael Jordan de esa época ni siquiera tenía las herramientas físicas para seguirle el ritmo, así que él era básicamente un Bugatti y todos los demás eran un Honda Civic", dijo el ex de Golden State Warriors, Washington Wizards, Orlando Magic y y Memphis Grizzlies.

Arenas fue hasta en tres ocasiones All Star. "La mayoría de los escoltas medían 1,93 m. o menos; no tenían ninguna habilidad para saltar", afirmó.

"Entonces... ¿contra quién se enfrentó? Él dijo que no tenían talento, es decir, que no eran lo suficientemente atléticos para seguirle el ritmo", apuntó el exjugador de 42 años.