El tertuliano de "El Chiringuito" que estuvo en el calabozo: "No dije sí señor..."

"El Chiringuito de Jugones" generó varios temas de debate sobre la Eurocopa y la Copa América, pero otro de los temas del momento fue cuando el tertuliano Iñaki Cano contó una anécdota que dejó sin palabras a muchos.

Cuando en el programa se estaba hablando de la obediencia fue cuanto salió a la palestra este momento, totalmente inesperado. "Yo he ido al calabozo. En la mili se va al calabozo por no decir que no iba a ir allí. Estuve dos-tres días. Presumo de no decir "sí señor". "Pero en este calabozo no consta como antecedente penal", matizó Iñaki.

"Iñaki, la mili que tú hiciste sería diferente a la mía porque parece que tú estas todo el día en el calabozo", le alegó Pedrerol. "Si solamente estuve dos días", le volvió a responder el tertuliano. Finalmente, todo este quedó en una pequeña anécdota de unos minutos que también sirvió para que le gastaran alguna que otra broma. "Se puede decir que tienes antecedentes...", advirtió entre risas Quim Doménech.

Cano cerró este divertido vídeo riéndose y, a continuación, pasaron al debate donde siguieron hablando de la actualidad del mundo del fútbol. "¡Qué crack es Iñaki!". "Pero esto qué es...". "Madre mía, que momento". Estos fueron algunos de los momentos más destacados.