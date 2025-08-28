El trágico destino de la alpinista Nagovitsyna, a 7.000 metros y con una pierna rota

La historia de Natalia Nagovitsyna, montañera rusa de 47 años que se encontraba subiendo el pico Pobeda (7.439 metros), en Kirguistán, ha llegado al desenlace más trágico que se podría imaginar. El episodio lleva dando la vuelta al mundo más de dos semanas.

Mientras descendía, Nagovitsyna se fracturó una pierna. Un compañero de expedición habilitó una tienda, pues las temperaturas en el exterior rondan los -30 grados. También le dejó algunos enseres de supervivencia. Después, reicbió una 'visita' de varios compañeros que le dejaron más elementos básicos. En un intento de rescate, los montañeros quedaron atrapados y uno de ellos falleció. El día 19, un dron la grabó haciendo señales y gestos desde su tienda de campaña.

El empeoramiento de las condiciones meteorológicas en el entorno del pico llevaron a suspender el último intento de rescate, realizado el pasado 25 de agosto. Después de este nuevo fracaso, el gobierno de Kirguistán ha publicado, mediante una resolución, que no habrá nuevas tentativas. Esta decisión implica el peor final para la vida de la montañera.

Todo esto mientras, a través de redes sociales, su hijo de 27 años pide desesperadamente que alguien acuda a socorrer a Nagovitsyna. Su petición, al menos de momento, no ha encontrado la respuesta esperada y todo apunta a que, desgraciadamente, el pico Pobeda se cobrará una nueva víctima.