Los tremendos zascas entre dos colaboradores de "El Chiringuito"

Paco Buyo y 'El Lobo Carrasco' fueron los grandes protagonistas en "El Chiringuito" tras protagonizar un debate intenso que acabó con algún que otro zasca. Los dos exjugadores empezaron recordando algunas de sus anécdotas y, en ese momento, Carrasco le reprochó a Buyo una debilidad: "Fuiste un gran portero, pero del balón no me hables". Tras esta frases, la tensión se disparó y Buyo respondió. "Tú celebraste como hincha lo que no pudiste como jugador", dijo el exportero del Real Madrid.

La rivalidad entre ambos siempre fue constante, pero fuera del campo demostraron tener una buena amistad. Buyo marcó una época en el Real Madrid, mientras que Carrasco agitó un estilo técnico que ligaba mucho con el ADN Barça. El excelente trato de balón del extremo fue letal a la hora de marcar la diferencia en los partidos.

"Cuando digas lo de los goles métete la lengua para dentro", dijo Carrasco a Buyo. "No respetas a Xavi, no respetas a nadie. Un poco de respeto...", alejó de nuevo el exjugador del Barça. "Me estás diciendo no me metiste ningún gol...", finalizó Carrasco.