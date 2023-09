La última Vuelta de Dani Navarro

Dani Navarro cumplió 40 años el pasado 18 de julio y una semana después nació su hija. Dos motivos suficientes para replantearse su futuro encima de la bici. «Son muchos años, da mucha pena, pero hay que saber que esto se acaba, ya tengo 40 años y muy bien tengo que andar para no dejarlo, pero creo que no va a pasar», asegura el ciclista del Burgos. «Si acabo acabo aquí. Acabo de tener una niña y no la he visto apenas y quiero disfrutar», añade. «Cuesta mucho dejar a la niña, pero a partir del 17 de septiembre, si Dios quiere, tengo todo el tiempo del mundo para estar con la familia».

La Vuelta ni siquiera estaba en sus planes, pero las circunstancias le llevaron hasta la salida en Barcelona. «No estaba ni para venir aquí, pero me trajeron y a disfrutarla al máximo y sobre todo coger una escapada, que con la edad soy menos explosivo y cuesta más meterse», explica el corredor asturiano.

Dani es el más veterano del pelotón, de la misma quinta que Imanol Erviti y que Luis León Sánchez, aunque ellos, nacidos en noviembre, son unos meses más jóvenes. «No se nota, voy igual de jodido que antes», bromea. «Llevo ya 19 años y cuando pasé en 2005 no me imaginaba yo estar tantos años. 23 vueltas grandes, nueve Vueltas, nueve Tours y cinco Giros», rememora. Pero su favorita es el Tour. «Cuando supe que no tenía más opciones de correr más Tours me dio un poco de pena. Conseguí buenos resultados allí», asegura.

El ciclismo ha cambiado desde que Dani pasó a profesionales con el Liberty Seguros. Las mayores diferencias son la velocidad y la competitividad. «Ganar es difícil siempre en cualquier carrera, los jóvenes vienen pisando fuerte y se va muy rápido. Yo recuerdo cuando empezaba que había carreras en las que se iba más tranquilo, por ejemplo Valencia, Andalucía, eran carreras más o menos preparatorias para las clásicas y para otras grandes carreras. Ahora vas a Andalucía y está lleno de equipazos como si fuera una carrera World Tour. Antes había más carreras preparatorias en las que no se iba tan fuerte y ahora todos quieren ganar, ganar, ganar y se va a tope», analiza. «Yo recuerdo este año en la Vuelta a Valencia o Andalucía que estaban el Bahrain con todo, el UAE con todo, son equipos con muchísimo presupuesto, con muy buenos corredores, que ganan todas las etapas, la general, todo. Las escapadas son imposibles, la general es muy difícil porque se te meten entre los quince primeros todos y dejan pocas opciones. En la crono te hacen cinco o seis entre los doce primeros», se lamenta.

Quedan pocas oportunidades, pero Dani sigue buscando el premio de una etapa para despedirse a lo grande. «Desde 2014 no gano», asume. Fue en Cabárceno, en una etapa de la Vuelta. La victoria más importante de su carrera. «He hecho puestos buenos, hice un segundo, pero ganar es difícil. Se nota que me faltaba un poco de ritmo de competición y el paso que llevan es muy rápido. Llevaba desde el campeonato de España casi sin correr, corrí la Artic, que son cuatro días y noto que se va muy rápido, aunque poco a poco voy mejor. Se trata de coger una escapada buena y rematarla», asegura.

Cuando termine la Vuelta llegará el momento de pensar en otras cosas, en lo que hará en el futuro. «Siempre te da un poco de miedo. Empecé en alevín con 11 añitos y llevo casi 30 años andando en bici y se me va a hacer muy raro. No me puedo quejar, he tenido una buena carrera profesional. Me gustaría estar vinculado después, de director», asegura. El título ya lo tiene, «sólo me falta el del World Tour», dice. Y si no, «a unas malas tengo dos años de paro», bromea.