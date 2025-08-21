Las últimas declaraciones de Max Verstappen sobre su compromiso con Red Bull

En medio de los rumores que lo vinculaban con una posible salida hacia Mercedes, Max Verstappen ha despejado las dudas sobre su futuro y ha reiterado su compromiso con Red Bull, especialmente de cara a la temporada 2026, cuando entrarán en vigor las nuevas regulaciones técnicas en la Fórmula 1. El tricampeón del mundo asegura estar plenamente enfocado en el proyecto del equipo de Milton Keynes y no contempla un cambio de aires a corto plazo.

“Estoy muy centrado en 2026 con Red Bull. Después ya veremos”, declaró el piloto neerlandés, dejando la puerta abierta a futuras decisiones, pero reafirmando su confianza en el plan a largo plazo del equipo. Verstappen ha estado involucrado en el desarrollo del futuro monoplaza y en las conversaciones sobre el motor que Red Bull prepara junto a Ford, lo que demuestra su implicación directa en el nuevo ciclo reglamentario.

Aunque Red Bull no está atravesando su temporada más dominante —con un RB21 que ha mostrado algunas debilidades en ciertos circuitos—, Verstappen no se muestra frustrado. Al contrario, considera que estos momentos también forman parte del reto. “Es parte de lo que debemos aceptar. No siempre se puede ganar con facilidad. Estamos trabajando duro para mejorar”, explicó el piloto, manteniendo una actitud centrada y realista.

Este año, además, Verstappen alcanzó un hito importante: su carrera número 200 en la Fórmula 1, todas ellas disputadas con Red Bull desde su debut con el equipo en 2016. Con varios campeonatos mundiales, victorias y récords en su haber, el neerlandés define su relación con la escudería como una auténtica familia. “Hemos logrado muchas cosas juntos. Hay una conexión muy fuerte”, afirmó.

La continuidad de Verstappen en Red Bull no solo garantiza estabilidad en el equipo, sino también una base sólida para encarar los profundos cambios técnicos que redefinirán la categoría a partir de 2026. Su papel no será solo el de piloto, sino también el de una figura clave en el desarrollo del nuevo coche y la dirección del proyecto.