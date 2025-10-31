Justin Gaethje se 'descarta' para la pelea con Ilia Topuria: Paddy Pimblett, el mejor posicionado

El mes de noviembre está a punto de entrar y no existen pistas que revelen qué es lo que sucederá con Ilia Topuria. La UFC está manteniendo el secretismo en todos sus movimientos, y actualmente no existe información oficial de cuándo y contra quién regresará el hispano-georgiano a la jaula.

Tan solo aparecen en la ecuación los rumores y las declaraciones de los posibles peleadores. Después de que Ilia Topuria se pronunciase recientemente pidiendo a Paddy Pimblett para un hipotético combate en en enero, el inglés salió en redes sociales pidiendo al campeón que firmara el contrato.

Pero no queda ahí. Tras este intercambio de mensajes, Justin Gaethje se ha pronunciado a través de sus redes sociales y ha sorprendido a todos sus seguidores con el mensaje.

Justin Gaethje no confía en ser el siguiente

Desde hace varias semanas, Justin Gaethje se había postulado como uno de los serios candidatos para enfrentar a Ilia Topuria en su primera defensa como campeón del peso ligero. Sin embargo, el nombre de Paddy Pimblett ha ido cogiendo fuerza, y ha sido el propio estadounidense el que ha querido hablar.

A través de un vídeo en X, el que fuera campeón del BMF ha aclarado su situación y ha sorprendido a todos por su 'negatividad'. Según Gaethje, la pelea con Topuria parece que no se producirá. "Esperaba que me dejaran pelear con él en enero, pero ahora mismo no creo que eso suceda. En el mejor de los casos, nos incluirían en la cartelera de la Casa Blanca... soy tan merecedor de la oportunidad como cualquier otro de la división", aseguraba hace unos días.

Se trata de un mensaje que aumenta las dudas, pues era uno de los pocos candidatos para luchar con el hispano-georgiano. Parece que Gaethje podría tener una información que se desconoce, y automáticamente se descarta para la pelea por el cinturón.

Vía libre para Paddy Pimblett

Con esta información, la opción de Paddy Pimblett sigue cobrando más fuerza aún si cabe. Y es que 'The Buddy' ha sido el peleador que más ha resonado en los últimos días gracias a las palabras de Topuria durante una rueda de prensa.

El hispano-georgiano, conocedor de la historia que tienen detrás, pidió al inglés para su próximo combate, que según el podría ser en enero. "Definitivamente Paddy. Tenemos una historia detrás. Creo que es la pelea que todo el mundo quiere ver y creo que todos queréis verme hacer eso", declaraba en su visita a Georgia.

Y mientras tanto... Ilia Topuria sigue a lo suyo

En medio de todo este caos mediático, Ilia Topuria sigue centrado en su próximo objetivo. Ese no es otro que preparar el combate de su hermano Aleksandre Topuria, que peleará el próximo 22 de noviembre en Qatar ante un rival muy exigente como lo será Bekzat Almakhan.

El hispano-georgiano ha afirmado en más de una ocasión que no hay nada acordado con la UFC, y es la propia compañía la que ha confirmado que están trabajando en esa primera cartelera numerada de enero, y que aún no existe nada apalabrado.

Por ello, todo invita a pensar que, una vez Aleksandre haya realizado su combate, la información acerca de lo siguiente en la carrera de 'El Matador' comience a aparecer. Y es que tampoco hay mucho más margen, puesto que enero estaría a la vuelta de la es quina y, en caso de que Topuria este presente, el anuncio oficial no tardaría en llegar.