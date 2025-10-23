Paddy Pimblett se pronuncia tras las palabras de Ilia Topuria: "Quiero quitarle el cinturón y hacerle daño"

Las palabras de Ilia Topuria han despertado la ira de Paddy Pimblett. El hispano-georgiano, que se encontraba en Georgia disfrutando, realizó una rueda de prensa donde soltó la gran exclusiva: la muy posible participación en la primera cartelera numerada del 2026 en enero.

Ante las preguntas de los periodistas y la atenta mirada del mundo entero, Ilia Topuria aseguró que uno de sus rivales más factibles sería Paddy Pimblett, dada su historia con él. Es a partir de ese momento cuando la opción del inglés paso a colocarse como la favorita, y ahora solo falta que la UFC mueva ficha.

Sin embargo, a la espera de que eso ocurra, 'The Baddy' no ha tardado en responder de manera contundente. Y es que tras una entrevista del diario Marca al peleador de Liverpool, Paddy ha cargado contra el campeón y le ha invitado a firmar, de una vez por todas, el contrato del combate.

Paddy Pimblett le pide a Topuria dar un paso adelante

Paddy Pimblett parecía prácticamente descartado de la pelea por ser el siguiente contendiente. El nombre de Justin Gaethje empezó a sonar muy fuerte, y todo hacía indicar que sería el estadounidense el que se enfrentaría al hispano-georgiano.

Pero ahora todo ha cambiado. Pimblett parece ser el mejor posicionado y él lo sabe. Por ello, el inglés, a través de una entrevista con Marca, ha pedido a Topuria firmar el contrato: "Da el paso Ilia, deja de ser un crío y se un hombre. Está dando largas. Habla mucho detrás de las cámaras, pero cuando se trata de firmar el contrato... no pone su nombre en él", asegura.

Pimblet asegura que Ilia es famoso gracias a él

Otro de los ataques más destacados de la entrevista tiene que ver con la notoriedad de Ilia Topuria. Según explica, Ilia no sería campeón si Paddy no existiera. "Nadie sabría donde está Ilia Topuria si no fuera por mí. Se hizo famoso a costa de mí. Ni siquiera sería campeón ahora si no fuera porque se subió a mi carro. Y ahora se cree demasiado bueno para pelear conmigo", confirma el inglés.

No obstante, sus ataques no quedaron ahí. Pimblett acusó al campeón de no ser español ni georgiano y de utilizar estas nacionalidades para ganar seguidores: "El pobre no es español, es alemán. Finge ser georgiano y español para conseguir más fans, cuando en realidad nació en Alemania, es alemán", critica.

Pimblett asegura "querer pelear donde sea"

Por último, Pimblett aprovechó la ocasión para retar a Topuria en España. El inglés quiere ser el siguiente en la fila de cualquier forma y aceptaría cualquier lugar para realizar el combate: "Iré a cualquier lugar para esta pelea. Iré a pelear con él en su jardín trasero, no me importa. Solo quiero pelear con él. Quiero quitarle ese cinturón y quiero hacerle daño". Unas palabras que demuestran la mala relación entre ambos y la necesidad de resolver los problemas en la jaula.

Además, tras declarar que su próximo combate iba a ser contra Justin Gaethje en octubre, pero finalmente no se ha podido producir, el inglés afirma que quiere a Ilia Topuria enfrente: "Pensé que iba a pelear contra Justin Gaethje en Abu Dhabi en octubre, pero él no podrá pelear. Realmente no me queda nadie con quien pelear aparte de Ilia Topuria. Firma el contrato", declara el de Liverpool.