Verstappen sigue sin rival

El pasado año Max Verstappen conquistó su segundo título mundial y lo hizo con 15 victorias, un récord estratosférico que parecía difícil de repetir. En este caso arrebató a Schumacher este dato estadístico que estaba fijado en 13. Dicho y hecho. Ayer, el holandés, que ya tiene en el bolsillo la tercera corona, igualó su propio récord de triunfos en una sola temporada y tiene cuatro asaltos más para intentar batirlo. Algo que ocurrirá con toda probabilidad.

En el circuito de las Américas, escenario del Gran Premio de Estados Unidos ayer, el de Red Bull tuvo que pelear al máximo tras una carrera muy estratégica contra Lewis Hamilton. Los dos pilotos salieron con estrategias de neumáticos diferentes y al final, una vuelta le faltó al de Mercedes para obtener el triunfo. Las cosas estuvieron muy ajustadas.

Remontada

El viernes, durante la sesión de clasificación, Verstappen se saltó los límites de pista en el último instante de la Q3 y eso provocó que la FIA le anulara la vuelta rápida y la «pole». Le mandaron a la sexta plaza y ayer en carrera debió remontar a lo bestia. No tardó muchos giros en hacerlo, pero no contaba con el increíble rendimiento del Mercedes de Hamilton. Poco a poco, los rivales se están acercando al nivel del coche energético, o más bien, una vez logrados sendos títulos de pilotos y constructores, todos los recursos técnicos de Red Bull están volcados ya en el monoplaza de 2024. Algo que tiene toda su lógica. Las últimas vueltas se convirtieron en una auténtica persecución con Verstappen y Hamilton dando el máximo. Recordó a otros tiempos no muy lejanos. El caso es que, de haber durado una o dos vueltas más la carrera, hubiéramos presenciado un cuerpo a cuerpo que no hemos visto en todo el año.

La tercera plaza fue para Lando Norris, que una vez más volvió a hacer una carrera inteligente en la que sacó el máximo partido de un muy evolucionado McLaren. Arrancó segundo por detrás de Leclerc, y antes de alcanzar la primera curva ya estaba primero. El monegasco partía desde la «pole», pero su planteamiento fue erróneo. Apostó por alargar más tiempo su presencia en pista antes de la primera y única parada y ahí se equivocó junto a sus ingenieros de carrera. Tanto fue así que Sainz le superó y terminó en la cuarta plaza, justo por delante de Pérez, que también pasó a Leclerc para desesperación del piloto de Ferrari. En los últimos giros Sainz hizo el intento de ir a por Norris, del que le separaban sólo cuatro segundos. Sin embargo, fue un espejismo. El de McLaren estaba controlando la carrera para asegurar un nuevo podio para él. El que tuvo un fin de semana para olvidar, el peor de toda la temporada, fue Fernando Alonso. El coche tuvo un comportamiento errático desde la primera sesión de entrenamientos libres. En la clasificación no superó la Q1 y en la Sprint tampoco le fue demasiado bien. El desconcierto con las mejoras incorporadas fue tan grande que decidieron salir desde boxes para así cambiar la configuración del coche durante la noche.

El asturiano llegó a meterse en la zona de puntos, pero un problema con el suelo del coche le obligó a abandonar. Los cambios en la puesta a puntos del monoplaza debieron surtir efecto porque su compañero Stroll, saliendo como él desde el pit lane, acabó noveno sumando dos puntos. La F1 no para porque este mismo fin de semana disputa el Gran Premio de México. Verstappen podría batir el record de victorias en una sola temporada, 16, y seguir su racha triunfal en 2023, donde ha arrasado a todos sus rivales, incluyendo a su compañero de equipo, Sergio Pérez, que con el mismo material ni siquiera es capaz de acompañarle en posiciones de podio. Es la crudeza de la F1 y las comparaciones con el vecino de box.