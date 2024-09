Un viejo 'adversario' de Fernando Alonso dice que "es el mejor"

Los amantes de la Fórmula Uno tienen grabada la carrera en 2017 donde se disputaba el Gran Premio de Monza de aquella temporada. Alonso estaba en McLaren y tuvo un encontronazo con Jolyon Palmer, el piloto inglés que aquel año manejaba el volante de uno de los Renault.

El suceso fue cuando Palmer trataba de adelantar al asturiano y para lograrlo se saltó una 'chicanne' del circuito.Lejos de devolver la posición, el británico continuó molestando a Alonso, que se quejaba por la radio. Finalmente Palmer fue sancionado con cinco segundos en la parada en boxes. "Es una broma, un chiste", expresaba Alonso sobre Palmer.

La carrera siguió con normalidad y Palmer terminó abandonando antes de tiempo. Fernando, que había perdido su referencia, preguntó a su ingeniero dónde estaba el británico y fue informado de su retirada. "Karma", contestó el bicampeón del mundo.

Ahora, las cosas cambiaron. Jolyon Palmer le dedicó un gran elogio a Fernando Alonso, asegurando que "es el mejor" luchando rueda a rueda. "Yo siempre he sido un piloto justo, creo que como otros grandes carreristas. Como Fernando Alonso. Es, probablemente, el mejor rueda a rueda".Alonso no ha sido el único piloto al que ha elogiado Palmer. También habló de Carlos Sainz, del que asegura que "también es muy duro en el rueda a rueda y, normalmente, suele salir ganando. Rara vez ves a alguno de ellos moverse en frenada", alegó. "Antes de Singapur, leí la noticia. Estaba en casa y mi hermano me mandó un mensaje, una noticia de Autosport diciendo que Sainz reemplaza a Palmer. Le dí click y me puse a leer mi propia caída en Autosport", aseguró.

Fernando Alonso está en un momento regular si lo comparamos con la anterior temporada. Sin embargo, la próxima campaña se augura cuanto menos ilusionante con el fichaje de Newey.