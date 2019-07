¿Volverá Usain Bolt a la competición?

En las últimas fechas Usain Bolt ha colgado en sus redes sociales vídeos en los que aparecía entrenándose. Faltan menos de dos meses para que se dispute el Mundial de atletismo en Qatar, demasiado poco tiempo, pero para los Juegos Olympicos de Tokio queda un año y los rumores se dispararon. ¿Volverá Bolt, el mejor velocista de la historia, a la competición? ¿Querrá revalidar las medallas de 100 y 200 que logró en los Juegos de Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016? El velocista jamaicano dio la respuesta en palabras a Sports Illustrated recogidas por Efe. "Hay un cero por ciento de posibilidades de que vuelva", aseguró el ex atleta, que el 21 de agosto cumple 33 años y que anunció que quejaba el atletismo en 2017, después de un Mundial en el que por primera vez en años se le vio humano: fue derrotado en los 100 metros y en su última carrera, el relevo, se lesionó. El jamaicano dijo que había contratado a un preparador físicos para controlar su peso y que ahora mismo está "fuera de forma".

Eso no quita haya seguido planteándose retos. Bolt admitió que volvió a hacer ejercicio físico porque quería batir el récord de las 40 yardas de la NFL (fútbol americano). Lo consiguió en febrero con un crono de 4.22 segundos. Detrás de ese registro había una respuesta. "Todos los años, mientras estaba yo en la pista, había un jugador de la NFL diciendo 'oh, podría batir a Usain Bolt, puedo hacer esto, bla bla'. Así que corrí en 4,22 con pantalones de vestir, fuera de forma y después de un año retirado", afirmó el hombre más rápido de la historia. Y respecto a sus récords (9,58 en los 100 metros y 19,19 en los 200), piensa que todavía no serán superados: ""Espero que no sean batidos pronto, que duren un par de años más, pero es bueno para el deporte que un joven los bata".