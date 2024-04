Vuelta a España femenina: Año I después de Van Vleuten

Annemiek van Vleuten tiranizó el ciclismo femenino en los últimos años hasta el punto de ganar seis grandes vueltas de manera consecutiva. Entre ellas las dos últimas ediciones de la Challenge by La Vuelta y la primera de la Vuelta femenina, disputada el año pasado. Sólo se le escapó, como si fuera un símbolo del cambio de era, la última que disputó, el Tour de Francia, en el que no le quedó más remedio que dejar paso a su compatriota Demi Vollering, catorce años más joven que ella. Van Vleuten ya no está, se retiró al final de la temporada pasada, y ahora todas miran a Vollering.

La corredora del SD Worx es la gran favorita para la carrera que comienza este domingo, 28 de abril, con una contrarreloj por equipos por las calles de Valencia. Un diseño novedoso para comenzar un recorrido que finalizará el próximo domingo en la sierra de Madrid. Entre medias, un poco de todo, pero el terreno duro espera en las último tramo de la carrera, con las etapas que finalizan en Jaca y en la Laguna Negra antes de la jornada decisiva que comienza en el distrito Telefónica, como homenaje por su centenario, y termina en Valdeski.

"Es muy bonito ver crecer nuestras carreras tal y como lo ha hecho La Vuelta Femenina by Carrefour.es, desde el formato de cuatro días hasta las ocho etapas de este año. Se nota mucho cómo cada vez recibimos más atención, y lo bien organizada que está la carrera. Tengo muy buenos recuerdos de la edición del año pasada por lo duro que era el recorrido y por la visibilidad de la que gozamos", reconoce la polaca Kasia Niewiadoma. Ella es una de las ciclistas acostumbradas a ocupar los primeros puestos en todas las carreras en las que compite, pero en los últimos años le ha costado ganar. Hasta la Flecha Valona llevaba 1770 días sin una victoria individual, a pesar de que es habitual verla en el Top 3 de cualquier carrera.

Reconoce la polaca que es una carrera para escaladoras y explica cómo ha sido su preparación en una entrevista para los canales oficiales de la carrera. "La forma de competir en una prueba por etapas es bastante menos tensa que en las clásicas, pero requiere de una mayor fortaleza cuesta arriba: de hecho, en La Vuelta Femenina las escaladoras dispondrán de muchas oportunidades para decidir la general. Cuando te preparas para las clásicas, trabajas en determinados aspectos destinados a tener más ‘chispa’. Cambiar el chip en sólo seis días para adaptarte a esfuerzos más largos y a otro estilo de competición es bastante complicado. En el pasado, de hecho, no hubiera empezado a pensar en las vueltas hasta que el periodo de clásicas no hubiera terminado. Este año, sin embargo, pude concentrarme en el Teide durante el mes de marzo para trabajar en ambos objetivos. Creo que estoy en muy buena forma. De todas formas, me espero una carrera muy dura", asume.

Vollering y Niewiadoma no son las dos únicas estrellas que se dejarán ver por las carreteras españolas. La italiana Elisa Longo Borghini es otra de las candidatas. Mavi García y Marian Vos también dan brillo a una carrera en la que la alemana Liane Lippert intentará ocupar el hueco que ha dejado Van Vleuten en Movistar.

Por delante tienen 867 kilómetros de lo que es la edición más larga y más dura de la Vuelta femenina.