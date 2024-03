Xavi no puede evitar referirse a Messi cuando habla de Lamine Yamal

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, admitió tras ganar al Mallorca (1-0) con un golazo de Lamine Yamal, que los inicios de este recuerdan a los de Lionel Messi, ya que ambos son zurdos y comparten posición, pero subrayó que las comparaciones entre ambos no son buenas para el delantero azulgrana. "No le benefician las comparaciones porque es totalmente diferente. Cualquiera que se haya comparado con Messi ha salido perdiendo. Hay momentos en los que tenemos flashes de Messi, porque es zurdo cerrado y va para dentro, pero la comparación con el mejor de la historia no es buena, porque va a salir perdiendo", afirmó.

Desde la sala de prensa del Estadio Olímpico Lluís Companys, el técnico del Barcelona admitió que tanto Lamine Yamal como Pau Cubarsí fueron "diferenciales" en la victoria ante el cuadro balear y aseguró que ambos jugadores "pueden marcar una época" en el club. El técnico egarense se reafirmó en que no ve "ninguna mala noticia" en que jugadores tan jóvenes sean los más destacados, y también elogió el rendimiento de otros futbolistas veteranos como Cancelo, Íñigo Martínez o Gündogan.

Xavi se mostró satisfecho por haber cumplido "el objetivo de ganar y meter presión" a los rivales directos en un partido en el que, en su opinión, al Barcelona le faltó "efectividad", si bien destacó su rendimiento defensivo. "Siendo justos, ha habido partidos en que no hemos encajado pero nos han generado peligro, pero ahora no es así. Estamos muy bien en la defensa de los centros y del área. Christensen gana duelos, es un central más jugando de pivote. Nos da solvencia. Hemos mejorado mucho en defensa y por eso ganamos partidos", afirmó.

Xavi valoró que su equipo llegará en un buen momento al duelo contra el Nápoles en la Liga de Campeones, si bien espera un guion muy distinto: "Será otro partido. Hoy era un partido muy rocoso. Ellos igualaban en salida de balón, ganaban duelos y defendían con cinco. El Nápoles normalmente construye desde atrás y el Mallorca juega directo". "No se puede comparar, pero el nivel de competitividad y de activación que tenemos es bueno. Estamos preparados para competir el martes", sentenció.