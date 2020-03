La industria se reinventa para frenar el coronavirus

La industria desenfunda sus armas en la lucha contra el coronavirus. Las impresoras 3D destinadas a la fabricación de piezas para coches ahora producen respiradores artificales. Las fábricas textiles pasan de las prendas de temporada a las batas y mascarillas, y los grandes productores de bebidas alcohólicas se ponen manos a la obra para satisfacer la demanda de geles desinfectantes. Empresas de todos los sectores han reconvertido su producción ante la escasez de material sanitario. Las donaciones y la cesión de instalaciones son ya una constante necesaria para abastecer al personal médico de equipos de protección contra la pandemia.

Mascarillas, guantes, batas impermeables y soluciones hidroalcohólicas son los salvavidas del personal médico. Para evitar que el Covid-19 arrastre a más afectados, el gigante textil Inditex comunicó el pasado miércoles que ponía a disposición del Gobierno sus recursos logísticos, de aprovisionamiento y de gestión comercial, especialmente desde China, para atender necesidades de urgencia de material sanitario y textil. A las 10.000 mascarillas que la empresa española ha donado a los servicios sanitarios, se suman ahora otras 300.000 mascarillas, así como guantes, que están ya listos para ser enviados desde China. Además de las donaciones -que también han llegado de la mano de Mango, Xiaomi o Alibaba-, la firma aseguró que estaba “explorando” la capacidad de convertir parte de su capacidad de fabricación textil a la producción de batas protectoras. Para ello, primero será necesario “realizar una serie de ajustes sanitarios y confirmar la disponibilidad de materia prima", explicó el grupo. El tiempo apremia y empresas de todos los tamaños están aportando su granito de arena. Las máquinas de coser no dejan de sonar en la empresa de calzado Callaghan de Arnedo (La Rioja). La firma ha adaptado sus equipos para el diseño y fabricación de mascarillas y batas sanitarias que harán llegar al gobierno autonómico de la región, informa Efe. Un gesto que también se repite en Alicante, en este caso de parte de For Shoes. Aunque solo disponen de una máquina para coser mascarillas, José Luis Padra, su propietario, no dudó en poner a dos de sus trabajadores a fabricar materiales. Pese a que su capacidad de producción es limitada, no han parado de recibir pedidos y todo se donará a los colectivos que más lo necesiten.

Las llamadas del Gobierno central, ayuntamientos y asociaciones llegan a todos los rincones de España en busca de colaboración. La patronal de comercio textil, Acotex, se mantiene en contacto constante con el gobierno de la Comunidad de Madrid para facilitarle cualquier tipo de ayuda que esté en sus manos, explica Eduardo Zamácola, presidente de la patronal. “Las compañías que disponen de sus propias fábricas están colaborando en la producción de equipos de protección”, cuenta. No obstante, su principal apoyo está al frente del servicio logístico. “Las compañías de distribución antes destinadas a realizar las entregas de colecciones a tiendas ahora se dedican a llevar material sanitario”, añade Zamácola.

De los motores a los respiradores

Los respiradores quizás son las piezas de mayor importancia para la supervivencia de pacientes graves con coronavirus. Por ello, los trabajadores de Renault en Castilla y León se lanzaron a la fabricación de material sanitario más urgente mediante impresoras 3D. “Renault al rescate”, como se llama el grupo de Whatsapp de los empleados, ya está produciendo máscaras y colaborando en el desarrollo de respiradores gracias a las impresoras proporcionadas por la compañía. La industria de la Fórmula 1 también mostró su compromiso con la causa. McLaren, Mercedes, Red Bull, Williams, y más tarde Ferrari, comunicaron que centrarán sus esfuerzos en crear sistemas de respiración artificial para hospitales y centros médicos. De igual manera Elon Musk, CEO de Tesla, anunció en Twitter que la empresa de coches eléctricos también estaba dispuesta a fabricar respiradores artificiales para apoyar a los pacientes afectados por el Covid-19.

Los geles desinfectantes son otros de los productos estrella en la lucha contra el coronavirus. Sin embargo, su compra compulsiva ha dejado en la estacada al personal sanitario. Para combatir el desabastecimiento, Pernod Ricard, compañía líder del mercado nacional de espirituosos y propietaria de marcas como Beefeater o Ballantine´s, ofreció al Gobierno su “capacidad humana, técnica y productiva” en España para fabricar geles hidroalcohólicos. Su función antiviral y antibacteriana permite preservar las medidas higiénicas y evitar los contagios. Conociendo la importancia de este producto, la empresa viníncola González Byass también puso a disposición de las autoridades todas sus plantas para la fabricación y suministro de alcohol sanitario y geles. Otras grandes compañías como las francesas L’Oréal y LVMH intensificaron la producción de geles desinfectantes para donarlos a todos los afectados europeos, así como la multinacional alemana Nivea, que puso a disposición del Ministerio de Sanidad su planta de Tres Cantos (Madrid).