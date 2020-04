Todos los departamentos que operan en los ministerios de Trabajo y Seguridad Social se encuentran desbordados y al borde del colapso por la magnitud de los expedientes de regulación de empleo que han llegado para su tramitación. Una situación “sin precedentes”, reconocen fuentes ministeriales, que admiten sin rubor que la situación “va a ir a peor” con la prolongación del estado de alarma, sobre todo en el Servicio de Empleo Público (SEE), donde la situación es límite pese a la incorporación de personal, mucho menos numeroso de lo que había anunciado la ministra Yolanda Díaz. “Se ha actuado sobre algunos servicios, aunque de forma puntual y mínima, no como se dice desde el Gobierno. Muchos departamentos no son capaces de absorber el trabajo que les llega y, por eso, algunas prestaciones se retrasarán”, confirmaron a LA RAZÓN las mismas fuentes, que reconocen que “todavía no somos capaces de poner un techo a esta situación”.

A día de hoy, la cifra de expedientes temporales alcanza ya casi los 470.000, de los cuales las comunidades autónomas han tramitado casi 454.000 y el propio Ministerio de Trabajo otros 9.700 -más 4.150 que han sido desviado desde Trabajo de nuevo a a las autonomías por considerar que no eran de su competencia-, que afectan a más de 2,6 millones de personas. Desde la última semana de febrero, cuando impactó de lleno esta crisis sanitaria en España, el goteo de presentación de expedientes por empresas y autónomos no ha tenido freno, y ha sufrido una curva ascendente que ha llegado a su pico más alto durante la última semana, en la que que se han batido todos los récords históricos de los que se tenía registro hasta la fecha. El turismo, la hostelería, la industria, el comercio, el textil y las aerolíneas han sido los sectores más castigados por la pérdida de empleo. La automoción fue la primera en acusar el golpe del coronavirus y sus expedientes reguladores han mandado a casa a más 60.000 trabajadores de grandes compañías -sin contar las empresas auxiliares, cuyos expedientes se cuentan por miles-. Renault, Ford, Citröen, Nissan, Peugeot, Mercedes... Todas fueron aplicando sus ERTE ante la falta de suministros primero y el confinamiento después. Solo en Seat se ha recortado de manera temporal el empleo de 14.812 trabajadores. Aunque, el mayor incremento se ha producido en el sector retail -grandes almacenes- y textil. El Corte Inglés, Mango, Adolfo Domínguez, El Ganso, Primark, Desigual, Calzedonia, H&M y un sinfín de compañías más, que acercan la cifra de personas que han dejado de trabajar a 100.000 afectados.

Según datos recogidos por Efe, Andalucía tiene la mayor cantidad de ERTE (88.650), pero Cataluña suma el mayor número de afectados (603.105), debido a que en la comunidad andaluza la mayoría de procesos corresponden a pequeños negocios como bares, restaurantes y comercios, mientras que los expedientes catalanes afectan sobre todo al turismo, a la industria y a la automoción. En Madrid, un porcentaje elevado de los ERTE corresponden a pequeñas empresas, con una media de entre 1 y 5 trabajadores, en tanto que los sectores más afectados son la hostelería, el comercio y las actividades culturales. Desde el ámbito privado, las grandes empresas españolas han ido notificando en las últimas semanas expedientes que afectan a unos 300.000 trabajadores, siendo los sectores de la automoción, las aerolíneas, la hostelería y el turismo los más afectados.

Según las cifras facilitadas por las comunidades autónomas, el número de ERTE y trabajadores afectados por comunidades a día de hoy sería el siguiente: Andalucía (88.650 / 427.000); Cataluña (80.902 / 603.105); Madrid (58.111 / 400.000); Comunidad Valenciana (50.007 / 272.309); Galicia (30.463 / 159.385); Castilla y León (28.464 / 158.983); País Vasco (22.379 / 153.262); Canarias (22.000 / 157.995); Murcia (15.210 / no consta); Castilla-La Mancha (15.938 / 70.776); Baleares (9.977 / 87.700); Asturias (9.170 / no consta); Cantabria (6.644 / 30.000); Navarra (6.056 / 34.000); La Rioja (3.681 / 20.000); Aragón (3.467 / 31.492); Extremadura (1.849 / 10.526); Ceuta (741 / 2.400); y Melilla (sin datos). En total, 451.860 ERTE y 2.608.407 de trabajadores afectados.