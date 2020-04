La epidemia por coronavirus provocó que los ciudadanos de todo el mundo arrasaran las estanterías de los supermercados llevándose papel higiénico. Aquél fenómeno que llamó la atención y los psicólogos lo han explicado como un efecto contagiado. Si el vecino se ha llevado 10 paquetes será por algo, se entra en pánico y se busca donde sea rollos de papel. Los rollos de papel tienen la particularidad de que ocupan tanto sitio en los lineales de las grandes superficies que el consumidor al verlos vacíos le consume la incertidumbre,el miedo y trata de conseguirlos logrando la calma cuando por fin los tiene en casa.

Ahora que han pasado casi tres semanas desde el confinamiento de los españoles en casa, las necesidades han cambiado.

Ya desde la semana pasada los supermercados comenzaron a asegurar que las estanterías de harinas, levaduras, sufrían desabastecimientos. De repente, a todo el mundo le ha dado por hacer pan, pizza, magdalenas, bizcocho. Familias enteras amasando y horneando, las influencers ofreciendo recetas de dulces que encima, ni engordan.

La levadura es el nuevo papel higiénico. El interés por la levadura muestra un crecimiento del 1.121 por ciento. Y ¿después? Después hay que quemar todas esas calorías de más y nada mejor que interesarse por unas pesas y una esterilla. Ya se sabe que las pesas queman bastante y por ello aunque no se haya levantado una pesa en la vida, las búsquedas en internet han aumentado un 725 por ciento. Y la búsqueda de esterillas para hace abdominales o saludos al sol han aumentado un 85 por ciento.

El Barón Bidet

Según algunos historiadores el origen del bide hay que agradecerselo al barón Bidet. Sea él o no , ahora no es él el objeto de búsquedas en internet. En el tercer puesto del ránking se lo lleva el bidé con un aumento de las búsquedas del 379%. Los consumidores ante la opción de no conseguir nunca papel higiénico vieron que posibilidades ofrecía un bidé.

Acudir a la Iglesia en tiempos de coronavirus no está permitido. Por ello, la Iglesia española por ejemplo ofrece misas por redes sociales o visitas virtuales a algunas como es el caso de la de Vizcaya donde se puede visitar virtualmente los retablos. La búsqueda de misas que ver por internet han crecido alrededor de un 350%.

La búsqueda de pantallas, ratones, cables HDMi también han registrado un crecimiento como consecuencia del teletrabajo que están realizando muchas empresas.

¿Que interés hay en el Ukelele?

En el panel recogido por Glimpse se observan además otras búsquedas creciente, aunque menor en porcentaje, pero que llaman bastante la atención. Es el caso del ukelele. Al tener más tiempo libre muchas personas se han interesado por el aprendizaje de un instrumento. En el caso del ukekele, un instrumento de cinco cuerdas de origen Hawaiano, ha pesado la creencia de que no debe ser muy complicado tocarlo.Las búsquedas de este instrumento han crecido un 57 por ciento.

La empresa estadounidense que monitoriza tendencias de consumidores en Internet Glimpse ha lanzado una plataforma que recoge la variación de interés en la web de algunos productos y servicios como consecuencia de la COVID-19 tal y como recoge el gráfico elaborado por Statista.