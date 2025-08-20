Precio de la luz hoy, miércoles 30 de agosto, por horas: consulta la franja horaria con el menor precio por kWh

La volatilidad energética sigue marcando la pauta. A partir del 11 de junio de 2025, la tarifa regulada, conocida como Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), experimentará un cambio sustancial, pasando a un sistema de fijación cada quince minutos. Esta actualización, automática cada día sobre las 20:15 horas, busca reflejar con mayor precisión las fluctuaciones del coste.

Asimismo, para el 20 de agosto de 2025, se anticipa que el tramo horario más económico se situará entre las 14:00 y las 15:00 horas, con un coste de 0.0852 €/kWh. Esta previsión es particularmente útil para los consumidores en el mercado regulado, es decir, aquellos que están acogidos a la tarifa PVPC, la cual es proporcionada exclusivamente por las Comercializadoras de Referencia. Por su parte, la hora más cara será desde las 21:00 a las 22:00 horas por 0.2324€/kWh.

Por lo tanto, comprender los detalles de este sistema se vuelve crucial para una gestión eficiente del gasto energético. La nueva estructura de precios exigirá una atención constante a las ventanas de oportunidad que se abran a diario, permitiendo a los consumidores adaptar sus hábitos y beneficiarse de las horas de menor coste.

La compleja mecánica detrás del precio de la electricidad

La formación del precio de la electricidad es un proceso de notable complejidad, determinado principalmente por la dinámica de oferta y demanda en el mercado mayorista. Dado que la electricidad no se puede almacenar a gran escala, su valor se fija diariamente, reflejando el equilibrio entre producción y consumo. El precio del kilovatio hora (kWh) en este mercado mayorista se establece mediante el "precio de casación", que corresponde al valor del último sistema de producción necesario para cubrir la demanda existente.

Además, al "precio de casación" se le añaden componentes que configuran el coste final al consumidor. Estos incluyen los peajes de acceso, que cubren los costes de las redes de transporte y distribución, un margen de comercialización y los impuestos correspondientes que gravan el consumo. Todos estos elementos se suman para determinar la cifra en la factura.

En este sentido, los usuarios del PVPC deben estar al tanto de la publicación diaria de precios. Red Eléctrica de España (REE) facilita esta información a través de su Sistema de Información del Operador del Sistema (e·sios). Es fundamental consultar esta plataforma, recordando que los precios mostrados inicialmente no incluyen impuestos. Asimismo, si los precios del día siguiente aún no se han hecho públicos, la página reflejará los del día actual, requiriendo una revisión posterior.

Por último, la comprensión detallada de este nuevo paradigma de precios es clave para el consumidor. Conocer el funcionamiento del PVPC y consultar las tarifas diarias por cuartos de hora permitirá a los hogares optimizar su consumo, adaptar sus horarios y, en definitiva, gestionar de forma más inteligente su factura eléctrica en un entorno de mayor precisión.