Parecía que estaba todo hecho, que las aguas volvían a su cauce y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había conseguido remansarlas al repartir protagonismo en la presentación de una de las medidas estrella del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos: la renta mínima vital. Ayer, el Ministerio de Derechos Sociales informaba de que el titular del ramo, el vicepresidente Pablo Iglesias, había cerrado con Sánchez que hoy mismo se iba a hacer pública junto al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Pero éste ha echado un jarro de agua fría a todas sus expectativas al anunciar a primera hora en una entrevista en la Cadena Ser que se había enterado por la Prensa de que hoy se iba a llevar a cabo tal acto. Eso sí, tampoco llegó a descartarlo del todo. “Entra dentro de lo posible”. Aunque insistió en que esa comparecencia no estaba en su agenda del día, no quiso negar la posibilidad de que al final pudiera realizarse esa comparecencia pública porque “estos días los calendarios son muy flexibles, están muy abiertos y trabajamos a marchas forzadas”.

Ha mostrado siempre el ministro Escrivá mucha cautela con el desarrollo de esta prestación social, porque antes de culminar su aprobación quiere tener todo bien atado y aún “queda por cerrar algún fleco”, reconoció. “Cuando el Gobierno tenga una fecha cerrada” para la culminación de la norma “lo anunciará”, aunque volvió a advertir de que el texto definitivo no estará “antes de unas semanas. El anuncio va a ser pronto, inminente. Pero lo importante es cuándo lo podremos llevar al Consejo de Ministros”. Fuentes ministeriales confirmaron a LA RAZÓN que todavía se está trabajando en los aspectos técnicos y en el cruce de datos entre la Agencia Tributaria y la propia Seguridad Social para determinar los posibles beneficiarios de esta medida.

Este nuevo capítulo de desencuentros entre ministerios certifica que la relación entre algunos de ellos no es fluida -ya estén dirigidos por el PSOE o por Podemos-, algo en lo que Escrivá no ha querido entrar y ha evitado polemizar. “Esto es un acuerdo dentro del Gobierno que afecta directamente a las personas afectadas por la paralización de la actividad económica, nada más”. Tampoco quiso valorar que Derechos Sociales anunciara ayer que hoy se haría una presentación oficial de la prestación y que Escrivá no fuera informado de ello. “De verdad, no me siento presionado en ningún caso con esa información. Es consistente con lo que estamos hablando y acordando. Necesitamos semanas, no para anunciarlo, sino para materializarlo”, dijo en su entrevista radiofonica.

Por su parte, desde la Vicepresidencia de Derechos Sociales no descartan que la presentación formal de la renta mínima ante los medios pueda concretarse a lo largo del día de hoy y recuerdan que, de hecho, muchas de las comparecencias que los ministros están protagonizando estos días se están convocando con poco tiempo de antelación. La incertidumbre en torno al momento concreto de la presentación del Ingreso Mínimo Vital tiene que ver con el hecho de que el Ministerio de Derechos Sociales y el de Seguridad Social aún deben cerrar en estas próximas horas algunos de los flecos de esta ayuda a los colectivos más vulnerables. El acuerdo, según fuentes del departamento de Iglesias, está cerrado y el trabajo ahora está enfocado en perfilar los detalles técnicos.

En ello insistía el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en una publicación en su perfil de Facebook: “Todo está listo para que, en las próximas horas, los equipos de la vicepresidencia de Derechos Sociales y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones mantengan nuevas reuniones, como llevamos teniendo ya desde hace días, para terminar de definir todos los detalles de este sistema de protección social, que está llamado a convertirse en un nuevo derecho social nuclear de nuestro estado del bienestar y de nuestra democracia”. Según reconoce Iglesias en esa publicación, el acuerdo ya está cerrado para su entrada en vigor en mayo. Califica la medida como un “éxito” de los colectivos que llevan años peleando para su articulación y no como “una victoria del Gobierno de coalición, ni tampoco de Unidas Podemos”.