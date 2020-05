Juan Roig incrementa su inversión en Lanzadera hasta los 10 millones de euros

Juan Roig, presidente de Mercadona, multiplicará su apoyo a Lanzadera desde este momento y hasta finales de 2021 invirtiendo 10 millones de euros, según ha informado el polo emprendedor Marina de Empresas. La aceleradora de compañías impulsada por Roig ha puesto además en marcha una nueva estrategia “que responde y afronta con dinamismo, más recursos y más actividad emprendedora ante la situación de crisis creada por el Covid-19”. Lanzadera va a simplificar y unificar sus programas de aceleración en uno único, dividido en cuatro fases adaptadas a la madurez de cada empresa.

Con el apoyo económico de Roig y esta cambio de estrategia, la aceleradora reforzará la creación de sinergias internas y las opciones de apoyo al emprendimiento en cada una de las fases: desde la incubación (fases Start y Traction), pasando por la aceleración (fase Growth) y llegando hasta la consolidación de empresas que ya han crecido gracias a un modelo de negocio probado (fase Scale Up). Una nueva etapa en la que Lanzadera quiere convertirse “en una plataforma para potenciar la empleabilidad, ofreciendo oportunidades de formación para la reinserción laboral a personas y proyectos rentables que tengan que reenfocarse para afrontar el nuevo contexto y, asimismo, consoliden a Lanzadera como un ecosistema foco de oportunidades de negocio y de atracción de talento e innovación”, según explica la nota.

Entre 4.000 y 500.000 euros

En todo momento, Lanzadera será la encargada de prescribir a los emprendedores que apliquen al programa cuál es la fase en la que mejor encajan, así como el tipo de ayuda que se les dará. Concretamente, y con los cambios establecidos, las startups seleccionadas podrán recibir ayudas que oscilan entre los 4.000 y los 500.000 euros, cifra que se ajustará a las necesidades concretas de cada una, pero que supera ampliamente el límite de 200.000 euros vigente hasta ahora.

Para adaptarse al impacto del Covid-19 y al nuevo contexto, Lanzadera ha modificado igualmente uno de sus paradigmas iniciales y, por primera vez, el traslado de los emprendedores seleccionados de fuera de Valencia no será un requisito indispensable. Además, impulsará Lanzadera Space, iniciativa que implica la apertura de parte de sus 9.000 metros cuadrados de instalaciones al ecosistema emprendedor, lo que “multiplicará el flujo e intercambio de conocimiento y experiencia más allá de las empresas participantes en el programa", explica la compañía. Para ello, habilitará espacios ya adaptados a las nuevas medidas de seguridad que requiere la situación generada por el Covid-19 a inversores, partners tecnológicos y grandes empresas con las que se mantienen firmados acuerdos Corporate para que puedan tener sus propias oficinas en el edificio. Además, Lanzadera acogerá a emprendedores residentes sin necesidad de que estén en ese momento en alguna de las fases del programa. En este sentido, se organizará el apoyo de los residentes, incluidos los emprendedores de las participadas de Angels, como “hermanos mayores” de las startups que van incorporándose en Lanzadera.

Apoyo necesario

Según Juan Roig, “Lanzadera nació para ayudar a los emprendedores a crear empresas y así generar empleo y riqueza en la sociedad. Ante este nuevo escenario económico y social, vemos necesario redoblar nuestra apuesta por los emprendedores y acompañarles, ofreciendo más recursos y herramientas de apoyo. Con esta reorganización, y con la ampliación de recursos, Lanzadera multiplica su apuesta por el emprendimiento para seguir consolidándose como fábrica de empresarios para que la economía de este país active su crecimiento; porque no se trata únicamente de no parar, sino de acelerar. No es momento de ponernos límites”, ha explicado.

Además del impulso que las cuatro nuevas fases darán a Lanzadera, la aceleradora fomentará el retorno a Marina de Empresas de startups que participaron en alguno de sus programas en el pasado. El objetivo es “ayudarles ante la situación económica actual para que puedan seguir creciendo”.

Por su parte, los acuerdos Corporate serán accesibles para cualquier emprendedor que quiera aplicar a Lanzadera o cuya startup esté ya siendo acelerada en alguna de las fases. El emprendedor tendrá la oportunidad de que grandes corporaciones conozcan su propuesta de valor y llegar así más fácilmente a clientes de mayor magnitud.