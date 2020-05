20 días después, los autónomos siguen sin cobrar la compensasión de la pluriactividad

“La ley es igual para todos y si se exige que los autónomos cumplan con sus obligaciones fiscales y sus cotizaciones, esto debería ser recíproco y que el Gobierno cumpla con las suyas, y no lo ha hecho”. Se refiere Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, a que miles de autónomos que trabajan por cuenta propia y ajena a la vez -lo que se conoce técnicamente como pluriactividad- debería haber recibido antes del 1 de mayo de la Seguridad Social las cantidades correspondientes a lo que cotizaron de más durante 2019, algo que a día de hoy no se ha cumplido. Fuentes ministeriales confirmaron a LA RAZÓN que, de forma temporal y mientras esté en vigor el estado de alarma, el Gobierno autorizó la suspensión por real decreto de la tramitación de numerosas actuaciones recaudatorias y procedimientos burocráticos, entre los que se encuentra esta devolución de exceso de cotización, que todavía no tiene fecha para ser abonada, aunque aseguran las mismas fuentes que “nadie perderá lo que le corresponde, solo se ha retrasado por las circunstancias derivadas del estado de alarma”. La Tesorería General de la Seguridad Social recuerda que el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, autorizaba a la Administración a “la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos que correspondan a la aplicación de los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social”.

Según los datos que maneja ATA, 195.000 autónomos realizan sus cotizaciones en pluriactividad, es decir, que cumplen con sus obligaciones en el Régimen General y en el RETA, de los que a más de 25.000 le corresponderían las devoluciones, que puede llegar hasta 1.500 euros por contribuyente, “lo que, en la actual situación de precariedad que vive este colectivo, de cierre generalizado de los negocios, falta de ingresos y retraso en la concesión de ayudas, moratorias y prestaciones, sería un alivio para ellos”, reclama Amor. En concreto, la Seguridad Social debería devolver cerca de 26 millones de euros correspondientes a 2019.

Según explica el propio Ministerio, esta devolución se produce cuando el trabajador cotiza simultáneamente por contingencias comunes en uno de los regímenes del sistema -considerando la suma de aportaciones empresariales y del trabajador- y también cotiza en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) por una cantidad igual o superior a 12.917,37 euros. Según establece la Ley General de la Seguridad Social, la Tesorería General devuelve de oficio a los trabajadores por cuenta propia el exceso de cuotas ingresadas en el RETA cuando se produce la situación de pluriactividad. En cambio, el reembolso se realiza con posterioridad en los casos de especialidades en la cotización que dificulten hacerlo en este plazo o cuando resulta necesaria la aportación de datos por parte del interesado. El importe a devolver es el que supera el límite marcado cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, una vez sumado el total de las cotizaciones al RETA efectivamente ingresadas durante el año y de las que se han efectuado en cualquier otro régimen de la Seguridad Social por contingencias comunes -enfermedad común y accidente no laboral-. La cifra que reconoce la Tesorería General de la Seguridad Social como devolución no puede superar el 50% de la cuota efectivamente ingresada en el RETA.