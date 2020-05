Hacienda adoctrina a los funcionarios para que no se rebelen contra el Gobierno

La crisis sanitaria ha provocado una situación inusual en todo el mundo durante los últims meses. en España, comenzamos a ver algo de luz con el final del confinamiento, que comenzó a mediados de marzo y que ha comenzado a dar un respiro a los ciudadanos con los permisos para pasear y hacer deporte primero, el paso a la Fase 1 de toda España después y el avance de algunas comunidades da la fase 2.

Para poder sobrellevar esta situación atípica, el departamento de Recursos Humanos de la Agencia Tributaria ha preparado un curso virtual de obligado cumplimiento para los 27.000 empleados sobre “Prevención de riesgos laborales frente al coronavirus”.

El curso, del que luego los funcionarios deben pasar un examen, se divide en tres unidades con información de la enfermedad, la prevención de los riesgos específicos como el plan de actuación ante en SARS Cov2 o la gestión emocional ante el coronavirus.

Y es en este tercer apartado en el que se pasa de la información o prevención de los riesgos laborales al adoctrinamiento y la xenofobia.

Dentro del apartado ¿Qué emociones surgen en esta situación?, analiza la rabia y el enfado, dos sentimientos que han sentido todos los españoles durante estos meses y que ha provocado protestas, manifestaciones virtuales y las caceroladas, que han pasado de las terrazas a la calle, obligando a cerrar algunos lugares como la plaza de los príncipes de Alcorcón para evitar altercados o incumplimientos de la distancia de seguridad, según la fuente que se consulte.

Este sentimientos también han afectado a los funcionarios de Hacienda, por lo que el departamento de recursos humanos ha decidido intervenir para frenar sus posibles manifestaciones de rechazo. Así, el curso dice literalmente: "Aparecen en los momentos en que pensamos que se están dando injusticias que interfieren en nuestra vida. estas emociones están dirigidas al causante percibido de la situación, pero hay veces que el causante no está bien identificado y esto puede generar reacciones de enfado con diferentes colectivos, la sociedad o el gobierno, y nos lleva a conductas que no son de ayuda, como “rebelarnos” y salir a la calle porque interpreto que el gobierno no lo ha parado a tiempo, no volver a comprar en un “chino”.

Esta forma de adoctrinar para que los funcionarios no salgan a la calle a protestar contra el ejecutivo, se suma a la xenofobia mostrada contra el colectivo chino, que se reafirma en el ejemplo que ponen para definir esta situación: “Es injusto que yo esté metido en casa, el Gobierno tendría que haber cerrado antes”, “no hay derecho a que los chinos ya estén bien y nosotros ahora sufriendo lo suyo”.

Como colofón y para solucionarlo todo, a pesar de que han muerto 28.000 personas, hay más de 235.000 infectados, el paro está disparado y la economía hundida, el documento indica que la solución es "practicar la gratitud y potenciar el humor”. “El humor te ayuda a desdramatizar, a descargar tensión y mejora tu estado. Usa y consume humor siempre que tengas la ocasión”, dice. Y concluye, “sonríe siempre que puedas”.