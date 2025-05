¿Tumbará Junts la reducción de la jornada laboral de Yolanda Díaz en el Congreso?

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, anunció ayer que su grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley del Gobierno para reducir la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales, en contraposición con las 40 horas semanales actualmente en vigor.

"La dirección de Junts ha acordado hoy presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. Si se aprueba con su redactado actual, pactado solo con los sindicatos españoles, es una propuesta que perjudica claramente a las PYMES y los autónomos catalanes", explicó Nogueras.

No obstante, la decisión de Junts radica en que, según los independentistas catalanes, el Gobierno no ha contado con ellos para negociar una medida propuesta directamente por el Ejecutivo, pese a que ahora tenga que pasar su tramitación parlamentaria, y Junts, al no haber intervenido en la redacción de la norma, se ha ofendido.

"Nos hemos encontrado la puerta cerrada ante la posibilidad de poder negociar ni siquiera una coma de este texto, que se ha negociado solo son los sindicatos españoles. Se ha dado la espalda al tejido productivo de Cataluña", lamentó la portavoz de Junts en el Congreso en la rueda de prensa.

¿Tumbará Junts la reducción de la jornada laboral?

Una de las grandes banderas del Ministerio de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz ha sido, y es, la reducción de la jornada laboral de 40 horas a 37,5 horas semanales, que según las últimas estimaciones del Ejecutivo beneficiará a más de 12,5 millones de trabajadores.

Sin embargo, tras el órdago de los de Carles Puigdemont, la aprobación del proyecto de Ley en el Consejo de Ministros de hoy ha pasado a un segundo plano y el últimatum de Junts hace peligrar más que nunca que esta salga adelante en su tramitación parlamentaria.

Sin el apoyo de los independentistas, la normativa no saldría adelante, pues necesita mayoría parlamentaria (más síes que noes). Así, el Partido Popular ya ha confirmado esta mañana su negativa a su aprobación alegando que es una "imposición" que no cuenta con la patronal, mientras que Vox tampoco ofrecerá sus votos.

Por su parte, entre los socios de Gobierno también hay discrepancias y los únicos totalmente a favor de la norma son el PSOE y Sumar. Mientras, Podemos se inclina por apoyar la medida, pero la ve como un avance "modesto" e "insuficiente", algo parecido a lo que le sucede al BNG, que pretende llegar a la reducción a 32 horas semanales.

ERC ha anunciado que sí apoyará la norma, aunque ha advertido al Ejecutivo que podrá retirarle los votos si finalmente el texto se diluye para contentar a la derecha (en referencia a Junts), mientras que el PNV y EH Bildu también son partidarios de aprobar la norma, aunque añadiendo pequeños matices para "avanzar aún más" en la reducción.

Sumar deja la pelota en el tejado del Parlamento

No obstante, Sumar confía en convencer a Junts para aprobar la reducción de jornada "a cambio de desbloquear otras cuestiones", tal y como ha afirmado la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero.

Todo ello mientras la vicepresidenta segunda ha dejado la pelota en el tejado de los partidos políticos del arco parlamentario, argumentando que el Gobierno de España "ya ha cumplido su palabra" con los españoles y que ahora la responsabilidad recae sobre el Parlamento.

"El Gobierno de España ha cumpliso su palabra con los 12,5 millones de españoles, y ahora la responsabilidad y la voz la tienen las formaciones políticas, cuya responsabilidad recae en cambiar la vida de la gente u optar por tumbar una norma que es clave", ha aseverado Díaz, que ha rematado añadiendo que "esta norma está ganada en la calle".