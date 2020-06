AstraZeneca plantea a Gilead la mayor fusión de la historia del sector de la salud

La farmacéutica británica AstraZeneca ha propuesto a su rival estadounidense Gilead Sicences un acuerdo de fusión, que de llevarse a cabo se convertiría en la mayor operación en la historia del sector. Según publica este domingo “Bloomberg”, que cita fuentes del sector sin identificar, AstraZeneca inició sus contactos hace un mes, pero no ha realizado hasta el momento una propuesta concreta ni ha detallado términos. Gilead ha discutido la idea de forma interna, pero según la información publicada, aún no ha tomado decisión alguna ni las compañías han abierto negociación formal.

Valorada en 140.000 millones de dólares (124.000 millones de euros), AstraZeneca es la mayor farmacéutica británica en valor de mercado, y comercializa medicamentos contra enfermedades oncológicos o problemas cardiovasculares, entre otros. Por su parte, Gilead está valorada en 96.000 millones de dólares (85.000 millones de euros) y es la empresa que ha desarrollado el tratamiento autorizado por Estados Unidos para los pacientes de coronavirus.

Según las fuentes citadas por “Bloomberg”, Gilead no está interesada en una venta o una fusión con otra gran farmacéutica, optando por contra en centrar su estrategia en otro tipo de asociaciones y pequeñas compras. Este medio no pudo contactar con ningún portavoz de esta farmacéutica, mientras que desde AstraZeneca aseguraron que en la compañía no comentan ni “rumores ni especulaciones”.