Casi 400.000 autónomos continúan sin poder trabajar

Casi el 90% de los autónomos ha podido recuperar su actividad laboral, pero aún quedan unos 380.000 autónomos aún no han vuelto a la actividad. Casi 9 de cada 10 autónomos -88%, incluido el 22% que no han parado durante estos 3 meses- habrán vuelto al trabajo y abierto sus negocios esta semana, pese a que España continúa en un proceso de desescalada a dos velocidades, con zonas que siguen en fase 2 y otras que han pasado a fase 3. Según las conclusiones de la última encuesta sectorial de la asociación de autónomos ATA, el 72% de los bares y restaurantes estarán ya abiertos antes del viernes, para el 70% de los autónomos su actividad ha caído más de un 40% y la mitad -el 35%- han visto caer su actividad más de un 60%. Sólo un 7,8% tiene unas ventas o facturación superior a la del 2019.

Sin embargo, esta vuelta no está siendo homogénea en todos los sectores. Mientras en agricultura y construcción (99%), actividades sanitarias y transporte (98%), administrativas e información y comunicación (97%) todo ha vuelto prácticamente a la normalidad, hay otros sectores que siguen funcionando a medio gas, como es el caso de los autónomos que se dedican a la educación y que sólo un 40% tiene actividad, lo que supone que hay unos 55.000 trabajadores por cuenta propia de este sector sin actividad. O los autónomos dedicados a las actividades artísticas, que sólo tienen actividad un 45%, lo que deja sin ella a unos 38.000 autónomos. Del resto de los sectores destaca que aunque el comercio marca unas aperturas del 88%, todavía hay 90.000 comercios que aún no han abierto -de los cerca de 780.000 dados de alta en España-, y la hostelería registra un 72% de aperturas, pero 85.000 bares y restaurantes aún no han abierto. Hay que sumar unos 19.000 autónomos del sector de la industria que no han retomado sus puestos de trabajo -aunque haya abierto un 91% del sector-; otros 46.000 profesionales y técnicos que siguen en casa, y 22.000 que se dedican a otros sectores y que en toda España no han podido volver a trabajar aún.

Respecto a la facturación de los cinco primeros meses de 2020 se observa una caída media del 60% respecto al mismo periodo de 2019. Para el 16,2% de los autónomos esta caída ha sido del 80% y para el 53,7% la caída ha sido entre un 40% y un 60%. Solo un 2,6% de los autónomos han visto incrementados sus ingresos. “Para el 70% de los autónomos su actividad ha caído más de un 40% y la mitad han visto caer su actividad más de un 60%”, asegura Lorenzo Amor, presidente de ATA. “Sólo un 7,8% de los autónomos tiene unas ventas o facturación superior a la del 2019. Es buena noticia que haya personas a las que les va bien. Es un gran alivio. Pero debemos asegurarnos de que a las que les ha afectado más directamente esta caída de facturación y tenían negocios viables, que puedan mantenerse para lo antes posible crear riqueza”.

Por comunidades, destaca que es la Región de Murcia en la que más autónomos han retomado su actividad normal o nunca la abandonaron (94%) en actividad. Le sigue en mayo porcentaje de vuelta a la normalidad, aunque con limitaciones, Galicia y País Vasco (93%). Aun por encima de la media encontramos a Navarra y Extremadura (92%), Andalucía, Aragón y Cantabria (91%) y Asturias, que esta semana alcanzará un 90% de aperturas. “La incorporación a esta nueva realidad ha ido sucediéndose poco a poco y de manera desigual en el territorio español. Muchos autónomos abrirán esta semana por primera vez tras casi tres meses de parón. ”, concluye Amor.