Los autónomos logran la promesa de Escrivá de prorrogar la prestación por cese de actividad

El acuerdo casi está cerrado, pero aún quedan flecos y que el Ministerio de Seguridad Social eche números para que la prórroga de la prestación por cese de actividad para autónomos aprobada durante el estado de alarma sea un hecho en la nueva normalidad. El Gobierno y las organizaciones autónomos -ATA, UPTA y Uatae-seguirán negociando durante toda esta semana la prórroga y se han emplazado a una nueva reunión en la que, según la promesa que han conseguido arrancar al ministro José Luis Escrivá, se aprobará la prolongación del ‘paro de autónomos’ para todos aquellos que sufran importantes caídas de su facturación -las organizaciones han pedido rebajar la exigencia al 50%- o que se hayan visto obligados al cierre de su actividad. Esta prestación extraordinaria finaliza su vigencia el 30 de junio, por lo que estas asociaciones reclaman que pueda prorrogarse otros tres meses más, hasta el 30 de septiembre.

La segunda gran reivindicación planteada por los autónomos es que se permita el cobro de la prestación extraordinaria, con carácter retroactivo, a los autónomos de temporada -a los conocidos como fijos discontinuos, aquellos cuya actividad se concentra en unos pocos meses al año, como feriantes, artistas o músicos-, para que se les facilite, con carácter retroactivo, a la prestación extraordinaria cuando acrediten una cotización de al menos 90 días entre el 1 de abril y el 31 de octubre de 2019. Para ellos han solicitado que puedan presentar restricciones a su actividad de menos de un 50% -ya sean estas limitaciones estatales, autonómicas o provinciales-, al igual que los que registren caídas de la facturación considerables respecto al año anterior o, en su defecto, respecto al primer trimestre. En el primer caso, han planteado que la duración de la prestación abarque hasta el último día de mes en el que finalice la restricción y, en el segundo, que se perciba mientras se mantenga tal caída de las ventas. A todas ellas, Escrivá ha sido “muy receptivo”, transmiten desde los colectivos de autónomos.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha explicado al término de la reunión que el Gobierno ha trasladado el mensaje de que es consciente de la situación y que “no le desagrada y le suena bien” esta propuesta, que es esencial para que ningún autónomo “se quede en el camino”. Amor ha considerado necesario alcanzar este acuerdo antes del próximo viernes para “dar seguridad jurídica, certeza y confianza al tejido empresarial”. También cree que tanto la prestación extraordinaria como los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) deberían prorrogarse “cuanto antes”.

Por su parte, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que a lo largo de esta semana las asociaciones intercambiarán documentos con el ministerio con el objetivo de consensuar las nuevas condiciones para la prestación. “Hay perfecta sintonía para que en esta semana se determine la nueva fórmula para acceder al cese extraordinario y ampliarlo en el tiempo”, ha señalado Abad, que considera “fundamental” el “balón de oxígeno” que supone esta prestación de 700 euros mensuales y la exoneración del pago de la cuota a la Seguridad Social “para muchos de autónomos que ven que sus actividades están muy por debajo de la que tenían en 2019”.

Finalmente, la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, espera que Escrivá esté “a la altura” y no “apure los plazos hasta el último momento”. Sin embargo, no fue tan optimista como sus homólogos de ATA y UPTA y se mostró cauta tras la reunión. “Lamentamos no poder decir que se ha avanzado sustancialmente en ninguno de estos temas, pero confiamos en que la voluntad reiterada del ministro se convierta en hechos lo antes posible”. Uatae recuerda que, a pesar de los plazos apretados, “todavía hay tiempo” para llegar a un acuerdo que “contribuya a dar certezas y expectativas de apoyo a los trabajadores autónomos en un momento tan delicado”.