El coronavirus lleva a Alemania a la recesión más fuerte desde la posguerra

El producto interior bruto (PIB) alemán tuvo en el segundo trimestre del año una caída del 10,1 por ciento, la más fuerte desde que se comenzó a registrar este dato en el país en 1970, informó la Oficina Federal de Estadística (Destatis). La fuerte caída es atribuida a los efectos del coronavirus tanto en la demanda interna alemana como en las exportaciones. Destatis indicó que la caída fue más del doble de la más alta registrada durante la crisis financiera y económica de 2008 y 2009; en el primer trimestre del año el PIB alemán cayó un 2,2 por ciento con respecto al último trimestre de 2019.

Entre abril y junio tanto las exportaciones como las importaciones tuvieron una fuerte caída, lo mismo que la demanda interna y las inversiones en equipo. Con respecto al segundo trimestre de 2019 la caída del PIB fue del 11,7 por ciento, una bajada más fuerte que todas las registradas durante la crisis financiera y económica. La caída interanual más fuerte había sido del 7,9 por ciento en el segundo trimestre de 2009. La bajada trimestral más fuerte se había dado en el primer trimestre de ese mismo año con un 4,7 por ciento. La bajada del PIB ha sido más fuerte que la pronosticada por la mayoría de los economistas que calculaban una caída del 9 por ciento.

La recesión del siglo

“Ahora es oficial, estamos ante la recesión del siglo. Lo que no habían logrado ni los ‘crash’ bursátiles ni la crisis del petróleo lo ha conseguido un ser diminuto de 160 nanometros de tamaño llamado corona”, dijo el economista del Dekabank Andreas Scheurle. Thomas Gitzel, economista jefe del VP Bank Group, considera que los datos conocidos hoy tendrán “un lugar seguro en la historia”. ”Normalmente algo así solo ocurre en tiempos de guerra. Sin embargo son cifras que ya son cosa del pasado”, dijo.

Los expertos esperan que en el tercer trimestre se inicie un proceso de recuperación y el Instituto Alemán de Estudios Económicos (DIW) de Berlín, por ejemplo, pronostica para el tercer trimestre un crecimiento de en torno al 3 por ciento. Eso se debe a que muchas de las restricciones relacionadas con la lucha contra el coronavirus se han relajado y a que el paquete coyuntural del Gobierno puede darle un impulso importante a la actividad económica. Sin embargo, el DIW advierte que se necesitarán cerca de dos años para recuperar lo perdido con la recesión actual.

Para el experto en estudios coyunturales del Instituto de Investigaciones Económicas (IfW) de Kiel, Stefan Koothts, la crisis aún no se ha superado aunque sí el punto más crítico de la misma. ”La crisis todavía no está superada y Alemania sentirá sus consecuencias durante largo tiempo. Aunque en este trimestre la economía creciera un 7 por ciento solo podrá alcanzar el nivel anterior a la crisis a finales del año próximo”, dijo Kooths en un comunicado. Kooths también critica aspectos del paquete coyuntural pues le da prioridad al impulso al consumo sobre la necesidad de ayudar a empresas que serían competitivas en condiciones normales y que han sufrido durante la crisis. La bajada del consumo, según Koohs, no se debe tanto a la falta de capacidad de compra sino a la inseguridad que produce la situación en los consumidores.

Paro del 6,3%

El Gobierno alemán cuenta en sus previsiones con que el PIB alemán de este año esté un 6,3 por ciento por debajo del nivel de 2019. La mayor caída hasta ahora había sido en 2009 con un 5,7 por ciento. Las cifras del segundo trimestre se conocen justo en momentos en que en Alemania hay preocupación frente a una posible segunda ola del coronavirus debido a los aumentos de los nuevos contagios en diversos lugares del país. Casi simultáneamente con los nuevos datos del PIB la Agencia Federal de Trabajo dio a conocer el índice de desempleo de julio, que tuvo un aumento de una décima con respecto al mes anterior para alcanzar el 6,3 por ciento. La subida, en relación con la caída de la economía, ha sido relativamente moderada, lo que ha sido atribuido a la herramienta de la jornada reducida subvencionada a la que se han acogido muchas empresas. El índice selectivo DAX de la Bolsa de Fráncfort perdía hacia el mediodía un 2,18 por ciento para quedar en 12.542,54 puntos tras conocerse los datos macroeconómicos, informa Efe.