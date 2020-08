El 80% del ocio nocturno desaparecerá si no reciben ayudas del Gobierno

El 80% de empresas del ocio nocturno deberá ir a concurso de acreedores si no reciben las prometidas ayudas económicas por parte del Gobierno. La patronal del sector, Spain Nightlife, ha advertido en un comunicado de que el 80% de las empresas del sector del ocio nocturno desaparecerá o tendrá que ir a concurso de acreedores “si el Gobierno no les traslada las ayudas del Fondo Europeo antes de noviembre”. La asociación de ocio nocturno, que ha calificado su situación de “dramática”, ha lanzado esta advertencia durante una reunión mantenida este miércoles con responsables del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, presidida por el director de Gabinete de la Ministra Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, al que han expresado la “preocupación” por el futuro de numerosas empresas y miles de puestos de trabajo “si no se ofrecen soluciones a corto plazo”.

Esta patronal cree que no se ha justo con sus empresas, pese a que su sector es “clave” para el turismo y la cultura, ya que agrupa a 25.000 empresas de distinto tamaño “que representan el 1,8 por ciento del PIB del país, da trabajo a cerca de 300.000 puestos de trabajo directos e indirectos, 28.000 de los cuales autónomos vinculados a las artes escénicas, entre ellos músicos, cantantes, bailarines y técnicos de imagen y sonido, entre otros”. Según sus cálculos, 20.000 de estos locales nocturnos tendrían que echar el cierre y podrían perderse hasta 240.000 puestos de trabajo directos, a lo que habría que sumar los indirectos. Recuerdan también que el 90% de las salas explotan sus locales en régimen de alquiler y pagan entre 6.000 y 90.000 euros al mes, por lo que la pérdida para otras empresas y particulares sería importantísima.

Los representantes de la asociación han trasladado a los responsables del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que “son necesarias ayudas urgentes para conservar y mantener el tejido empresarial del sector y las estructuras hasta que sea posible recuperar el 100% de los aforos, algo para lo que desgraciadamente todavía tendrá que pasar mucho tiempo, hasta que exista una vacuna”.

El presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y Espectáculos de Madrid (CEONM) y vicepresidente de de Spain Nightlife, Tito Pajares, ha indicado a Europe Press que “los sectores más perjudicados por la pandemia son el turismo, el ocio nocturno, la cultura y la hostelería”. En este sentido, ha destacado que países como Francia y Alemania “ya han aprobado ayudas mensuales” desde marzo hasta diciembre para que todas las empresas del sector del ocio nocturno, festivales y espectáculos “puedan hacer frente a gastos fijos como alquiler, luz o agua, entre otros”.

Pajares advierte que si no legan las soluciones para el sector, “en noviembre tendremos que adoptar otras medidas o reivindicaciones para poder mantener los puestos de trabajo. Porque en ocasiones se frivoliza con el sector del ocio nocturno, sin tener en cuenta el peso que tiene para la economía de España, los puestos de trabajo que crea y su valor cultural”, concluyó.