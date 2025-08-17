El sector del vino pierde 116.400 hectáreas de producción por los daños climáticos y las tormentas

España sigue sumida en una intensa ola de calor, pero la agricultura continúa su curso y la vendimia se generaliza en un país que este año contará con 116.400 hectáreas menos de producción, declaradas en siniestro por las inclemencias del tiempo, en especial, las tormentas de pedriscos, según Agroseguro.

Con todo, los datos de siniestralidad a finales de julio, dejan un panorama con un 17,6% menos de terreno de uva de vino afectado que en 2024 y una previsión de indemnización por el consorcio del seguro agrario Agroseguro de 61,37 millones de euros, la mayor parte de ellas, en Castilla-La Mancha (19,80 millones). Le siguen La Rioja (15,50 millones) y Castilla y León (8,9 millones). En estas mismas fechas el pasado año había ya 92,55 millones previstos por daños en estos cultivos en toda España.

El informe de Agroseguro sobre ese sector recuerda que en abril el cultivo había iniciado su ciclo biológico anual cuando se produjeron heladas que afectaron levemente y los primeros pedriscos, que causaron roturas de brotes y hojas incipientes en las plantaciones adelantadas.

Por meses, en mayo hubo una gran tormenta de pedrisco con daños cuantiosos en Jumilla (Murcia), Utiel-Requena (en Valencia), La Rioja y Navarra y con "más extensión y concurrencia" en Castilla-La Mancha. En junio hubo tormentas diarias de pedrisco que destrozaron 43.000 hectáreas y ya en julio hubo una dana con gran efecto en La Rioja y Ávila.

Con todos estos datos arrancará una campaña en la que España contaba con 951.991 hectárea de potencial de producción vitícola, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha autorizado 928 hectáreas nuevas y 12.541 de replantación. Aglutina así el 13% del viñedo mundial y es el tercer productor del planeta, después de Francia e Italia. El 53% de la superficie es de variedades de uvas tinta, con el tempranillo como principal protagonista varietal en el campo español. El 97% de este terreno está protegido por alguna denominación de calidad.

En España hay 532.034 explotaciones de vino con una superficie media de 1,72 hectáreas. Las primeras estimaciones de Cooperativas Agro-Alimentarias para la vendimia sitúan la producción entre los 37,5 y 38 millones de hectolitros, a pesar de todos los impactos que ha sufrido este año.

En 2024, la producción mundial de vino volvió a registrar una nueva caída, del 4,8%, como consecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos que afectaron a diversas zonas productoras; pero en España, aunque el volumen estuvo por debajo de la media de los últimos cinco años, fue un 8% más alto que en 2023.

Este producto genera 22.300 millones de euros de valor añadido bruto (VAB) a la economía, el 1,6% del PIB -con datos de 2023-, según un informe la "Relevancia económica y social del sector vitivinícola en España", elaborado por la consultora financiera AFI y que ha presentado la Interprofesional del vino (OIVE) hace unas semanas.

Sin embargo, el informe asegura que si bien en términos absolutos la contribución total -directa, indirecta e inducida-, se ha incrementado un 9,9 % entre 2021 y 2023, el peso en el conjunto de la economía "se ha visto minorado", por razones como la caída del volumen de producción, el incremento de costes y el aumento de los precios del vino. En términos de empleo, se estima que la cadena de valor del sector sería responsable de crear y mantener, de forma directa, hasta 200.935 puestos de trabajo, según recoge Efe.