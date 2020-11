Nace LUA Fund, el fondo que apostará por startups viables para convertirlas en multinacionales

Suele ocurrir con las crisis que donde muchos sólo ven problemas, otros ven oportunidades. Y la recesión que ha traído bajo el brazo la pandemia del coronavirus es para algunos terreno fértil. Así lo ven los fundadores de LUA Fund, la gestora de fondos y entidades de capital riesgo lanzada por José Carlos Díez, economista, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, Paulina Beato, economista, expresidenta de REE y BEI (entre otros) y Sergio Belza, asesor de startups de IA y cloud computing en Taiwan y Tailandia. Los tres han lanzado este fondo para cubrir un nicho de mercado que, según ha explicado Díez hoy durante la presentación de LUA Fund, no está cubierto porque ha pasado desapercibido para los inversores: el de aquellas compañías que han superado con éxito la fase de startup pero necesitan un empujón para dar el salto y convertirse en compañías más grandes y productivas.

Aunque el proyecto comenzó a gestarse hace dos años, Díez ha afirmado que ahora, con el coronavirus, “creemos que habrá muchas más empresas que necesitarán un socio capitalista”. Aunque no todas cumplen los requisitos que busca LUA Fund. El fondo invertirá en compañías innovadoras, sostenibles, que ya tengan clientes, que hayan desarrollado o tengan el potencial de desarrollar productos innovadores y con potencial de internacionalización. No buscarán, sin embargo, compañías muy endeudadas porque para eso, ya hay otros fondos, ha explicado Díez.

Compañías más grandes

“Entraremos en startups que han tenido éxito pero que necesitan un empujón” para convertirse en empresas más grandes e internacionales. Porque como ha explicado Díez, lo que han detectado es que si hay un problema que afecta a las firmas españolas es el de la falta de productividad asociada a su tamaño. Según ha explicado, aquellas con más de 50 empleados tienen las mismas condiciones de empleo y salarios que en otros países y son más productivas. Y eso es lo que quieren que logren las compañías en las que inviertan, más tamaño y crecimiento.

Aunque el fondo no tiene definidos sectores específicos de inversión, existen algunos en su lista de preferencias como la inteligencia artificial, el blockchain o el agrotech, por tratarse de tecnologías “fáciles de aplicar y que permiten crecimientos rápidos”, ha explicado Díez. De momento, LUA Fund ya tiene en su radar diez compañías interesantes en las que invertir, aunque en su ha detectado ya 5.000 potenciales oportunidades de inversión.

El fondo todavía no ha comenzado a operar porque todavía está en al fase de captación de capital, una parte del cual será aportada por sus propios fundadores. Díez ha asegurado que fondos de pensiones, aseguradoras y banca privada han mostrado interés en LUA Fund, pero ha aclarado que, hasta que no sepan el dinero con el que cuentan, no sabrán en qué tipo de empresas invertirán. Su idea es que el ticket medio de inversión sea de 5 millones de euros en 10 o 20 compañías, aunque dependerá de los recursos que puedan captar.