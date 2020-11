¿Cómo saber si el alquiler de un piso es caro? Calcula cuánto deberías pagar con esta tabla

Dudar es de sabios, y más a la hora de tomar una decisión tan importante como es alquilar una vivienda o, incluso, comprarla. Los portales inmobiliarios ayudan a los usuarios a comparar precios, ver las características de miles de inmuebles y contactar con los propietarios para obtener más información, pero saber si la oferta es cara o barata es un poco más complicado.

A nadie le gusta pagar más de lo que realmente vale un producto, aunque, en el caso de la vivienda, el precio de otros inmuebles en una misma zona sea similar. Para obtener la equivalencia entre alquiler y compra, según explica Bankinter, basta con aplicar una fórmula que incluye tres variables: el precio de alquiler, el precio de venta y el PER (que es el tiempo que se tarda en cubrir el precio de una vivienda con el alquiler). Con saber dos de ellas, conoceremos la que falta.

Ahora bien, la clave que nos va a decir si el precio de alquiler o compra es caro o bajo es el PER medio de España, un índice que cambia cada tres meses. Según los últimos indicadores del precio de la vivienda del Banco de España, el PER en el segundo trimestre de 2020 equivale a 324 meses. Es decir, para saber el precio del alquiler hay que dividir el precio de compra entre 324, mientras que para calcular cuánto costaría comprar una casa, habría que multiplicar el precio del alquiler por los 324 meses que indica el PER.

La siguiente tabla muestra lo que tendría que costar el alquiler de un inmueble en función de su precio de compra, a partir de los cálculos realizados por Bankinter: