Escrivá niega el retraso de la edad de jubilación y que la ampliación del periodo de cálculo de la pensión vaya a recortarlas

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparece en estos momentos en la comisión del ramo en el Congreso de los Diputados, donde hasta el momento ha adelantado algunas de las reformas que ya tiene avanzadas, como el nuevo complemento de maternidad-paternidad, que podrá ser cobrado por cualquiera de los progenitores desde el primer hijo o adopción, pero solo se dará a aquellos que tengan una reducción de sus ingresos en los años posteriores a ese primer nacimiento o adopción. “Aunque sabemos que el 98% son mujeres”, ha dicho Escrivá.

Sin embargo, lo más sustancial de su intervención ha llegado en respuesta a las preguntas de los grupos parlamentario Popular y Vox sobre los rifirrafes en el Gobierno por la supuesta ampliación del periodo de cálculo de las pensiones a 35 años. “Me da la impresión de que he fracasado en mi explicación. La ampliación a 35 años no es el tema”, ha explicado. Según Escrivá, estudiar carreras de cotización más amplias en aquellos casos donde haya carreras largas, pero discontinuas, por periodos de desempleo, “no implica recortes sino todo lo contrario”. El ministro ha negado también que se plantee retrasar la edad de jubilación, sino acercar la edad real a la legal.

En este sentido, sobre la adaptación de las bases de cotización, ha indicado que se está en una etapa embrionaria y que entrará más tarde en la discusión con los agentes sociales y en la tramitación parlamentaria. “La realidad del mercado laboral ha cambiado muchísimo desde la pasada crisis. Había trayectorias más lineales ahora nos encontramos con personas de 45 años que transitan al paro. Estas realidades no estaban cuando ser realizaron las anteriores reformas. Para más de un millón de personas sus mejores años de cotización no han sido sus últimos años sino los primeros”. Escrivá ha puesto un ejemplo concreto, el de un trabajador “que cotizaba en base máxima hasta 2011 y a partir de ahí cotiza en mínima probablemente hasta su jubilación. Con esa discontinuidad y esa entrada en el paro su pensión hoy sería de 1.570 euros, 1.000 euros menos que lo que habría cobrado de no entrar en el paro. Y da igual que haya cotizado muchos años”. “Hacer el sistema más justo es muy complicado, tenemos que analizar en estas circunstancias, sobre la longitud de los periodos, entre ellos.

Sobre el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, Escrivá ha asegurado que está bastante avanzado con los agentes sociales. “Es uno de los puntos centrales para trasladar certidumbre que quedará consagrado en la ley general de Seguridad Social con un mecanismo predecible. Será un mecanismo muy sencillo, muy transparente y fácil de entender”. “Vamos a trabajar para que ese mecanismo tenga en cuenta los años de caída de precios y como no vamos a contemplar que las pensiones bajen estamos trabajando en un mecanismo compensatorio a largo plazo”, ha explicado.

Por último, sobre el Factor de Sostenibilidad -un elemento aún vigente, aunque su potencial aplicación está retrasada a 2023-, el ministro ha explicado que todavía no se ha abordado con los agentes sociales. “Estamos en una etapa muy temprana y es un elemento que requiere consenso. Lo que sí está clara es su derogación en su modelo actual, porque carga toda la corrección sobre los pensionistas actuales que no tienen capacidad de corrección. pensamos que el verdadero reto es el baby boom, por eso lo llamamos mecanismo equitativo entre generaciones”, ha concluido.