Podemos amenaza con una huelga general si se eleva a 35 años el cálculo de las pensiones

La portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Isabel Franco, se ha felicitado en tono irónico durante la comparecencia del ministro del ramo, José Luis Escrivá, de que “ninguno de los miembros de este Gobierno haya barajado elevar el periodo de cálculo de las pensiones”. La portavoz de la formación morada ha asegurado que, de no haber sido así, le costaría al Gobierno “una huelga general”.

La advertencia no ha pasado inadvertida para los portavoces del PP y de Vox, que han recordado los continuos rifirrafes entre los dos socios del Gobierno ante sus divergencias sobre la reforma de las pensiones y la amenaza de huelga general “lanzada por uno de sus socios”.

Escrivá ha tratado en todo momento de justificar una ampliación de los periodos de cálculo para favorecer a las carreras largas de cotización que hayan sufrido el desempleo en los últimos años. “Me da la impresión de que he fracasado en mi explicación. La ampliación a 35 años no es el tema”, ha explicado. Según Escrivá, estudiar carreras de cotización más amplias en aquellos casos donde haya carreras largas, pero discontinuas, por periodos de desempleo, “no implica recortes sino todo lo contrario”. El ministro ha negado también que se plantee retrasar la edad de jubilación, sino acercar la edad real a la legal.

En este sentido, sobre la adaptación de las bases de cotización, ha indicado que se está en una etapa embrionaria y que entrará más tarde en la discusión con los agentes sociales y en la tramitación parlamentaria. “La realidad del mercado laboral ha cambiado muchísimo desde la pasada crisis. Había trayectorias más lineales ahora nos encontramos con personas de 45 años que transitan al paro. Estas realidades no estaban cuando ser realizaron las anteriores reformas. Para más de un millón de personas sus mejores años de cotización no han sido sus últimos años sino los primeros”. Escrivá ha puesto un ejemplo concreto, el de un trabajador “que cotizaba en base máxima hasta 2011 y a partir de ahí cotiza en mínima probablemente hasta su jubilación. Con esa discontinuidad y esa entrada en el paro su pensión hoy sería de 1.570 euros, 1.000 euros menos que lo que habría cobrado de no entrar en el paro. Y da igual que haya cotizado muchos años”. “Hacer el sistema más justo es muy complicado, tenemos que analizar en estas circunstancias, la longitud de los periodos de cálculo”.

“Este ruido del último mes (...) no tiene sustento”, ha añadido Escrivá, quien por ocasiones ha llegado a regañar a la oposición. El ministro ha apuntado que lo que había era “trabajos intermedios” en el marco de la reforma de pensiones y las propuestas remitidas por el Gobierno a Bruselas. En ningún caso, ha reiterado en su turno de réplica ante los diputados, los estudios “van orientados a recortar nada”. Lo que hay que hacer, ha añadido, es “mirar periodos distintos para distintos colectivos” analizando datos y “con políticas modernas”, ha reiterado sin explicar claramente si la Seguridad Social hará una ampliación generalizada de los periodos de cotización y hasta dónde.