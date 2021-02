El Defensor del Puebo pide información al Gobierno sobre los problemas para acceder al Plan Renove

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha pedido información el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre los problemas para acceder al programa de Renovación de Vehículos 2020 (Plan Renove) a través de la web oficial y del servicio de atención telefónica. Todo ello después de que la institución recibiese la queja de un ciudadano que tardó más de una hora en cumplimentar el formulario. Tras caducar su sesión, intentó contactar con el teléfono indicado en la web, donde la primera vez le dijeron que volviese a llamar y la segunda vez ya no le contestaron. Otros ciudadanos también se han quejado de que el proceso para acceder a las ayudas que ofrece el Plan Renove es “complicado y farragoso”.

Por su parte, la Secretaría General de Industria y de la Pyme envió un informe al Defensor del Pueblo explicando los medios puestos a disposición de los solicitantes del Renove para garantizar un “fácil” acceso a toda la información disponible. Entre las medidas aplicadas se creó un buzón de correo electrónico gestionado por un equipo de 11 personas para que los ciudadanos puedan enviar las dudas concretas que les surjan, así como una guía con preguntas frecuentes y un simulador para que, con carácter previo a la tramitación de la solicitud, puedan probar la aplicación informática.

Operadores insuficientes

Sin embargo, en opinión del Defensor del Pueblo, al no existir posibilidad de realizar el trámite de manera presencial, es “muy importante” que los peticionarios tengan a su alcance un teléfono de atención al público en el que se conteste a sus llamadas con “inmediatez”. En este sentido, Industria ha informado de que el servicio está compuesto por dos teleoperadores que orientan y atienden a los usuarios desde el pasado 2 de diciembre. “No obstante, desde la Institución se han realizado comprobaciones llamando al teléfono habilitado para los solicitantes y el resultado es que no siempre se puede establecer contacto con algún operador”, ha lamentado. Por ello, el Defensor del Pueblo considera “insuficiente” que dicho servicio esté atendido solo por dos personas, debido al elevado número de solicitudes tramitadas hasta el momento, por lo que ha pedido un informe sobre los criterios en los que se basa el Ejecutivo para determinar que son suficientes solo dos operadores. Además, también quiere conocer cuántas llamadas se han recibido y cuántas no han sido atendidas.

El plan Renove 2020 contaba con un presupuesto de 250 millones y ofrecía entre 300 y 4.000 euros para la adquisición de un vehículo a cambio de achatarrar uno antiguo. Sin embargo, a finales de 2020 el Gobierno decidió no prorrogar el plan, por lo que 200 millones quedaron sin adjudicar.